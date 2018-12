¡El rostro oaxaqueno que protagoniza Vogue! Yalitza Aparicio es portada de revista

A Yalitza Aparcio la fama le llegó abruptamente desde su participación en la cinta "Roma", de Alfonso Cuarón.

Su nombre aparece en todos lados y no era de esperarse que la revista Vogue enmarcara su portada con el rostro de la oaxaqueña, quien para ellos se ha revelado como una inesperada promesa del cine.

Dentro de las páginas de la revista especializada en modas y tendecias, la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, platica la forma en la que fue descubierta por el ganador del Oscar al mejor director por "Gravity" y cómo fue el proceso desde el casting hasta ser dirigida por vez primera ante una cámara a la que le tenía miedo.

"Algo curioso que dice mi mamá es que nunca me ha gustado que me tomen fotos y nunca me ha gustado estar hablando frente a la gente", confiesa a Vogue.

Para darle vida a Cleo, la niñera que crió y cuidó a Cuarón en momentos difíciles, el cineasta trataba de que Aparicio se olvidara de todo y actuara de manera natural, comentó.

"Era dejarse llevar, él me decía (Cuarón) 'Tú simplemente vive, vamos ir descubriendo poco a poco lo que va a pasar", explicó la oaxaqueña.

Pero no sólo en Vogue ha sido portada, Yalitza también apareció en The Wrap, revista que la considera el corazón de "Roma".