Anulan licitación para servicios médicos en alcaldía de Pachuca por falta de participantes

El ayuntamiento de Pachuca emitió su convocatoria para renovar los servicios médicos para sus trabajadores, que actualmente están a cargo del Centro Médico Marfyl, pero cinco días antes del fallo la licitación se anuló por falta de participantes.



Fue el 10 de diciembre cuando la alcaldía publicó en su página oficial la convocatoria para la adquisición del “Servicio médico de personal de la administración pública municipal”.



Dos días después y durante la junta de aclaraciones, no se presentó ningún licitante; no obstante, la apertura de proposiciones se calendarizó para el 14 de diciembre a las 10:00 horas.



En dicha fecha el Comité de Adquisiciones y Servicios del municipio declaró “desierto” el procedimiento, toda vez que no existieron propuestas que analizar.



Por tal motivo, el proceso de la licitación pública MPS-SA-LP-43-18 concluyó cinco días antes del fallo, que se daría el 19 de este mes.



Al respecto, Percy Leonardo Espinosa Bustamante, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), señaló que las autoridades municipales no les han proporcionado información al respecto, o bien, una nueva fecha para la licitación.



El organismo sindical se ha pronunciado contra los servicios que ofrece la Clínica Marfyl, el más reciente data del pasado 10 de diciembre cuando acusaron que el cáncer del agremiado Asencio Muñoz Torres incrementó de 45 a 75 por ciento, debido a la “falta de responsabilidad del personal” del centro médico.

¿QUÉ PEDÍA LA ALCALDÍA?

A través de su convocatoria, el ayuntamiento requirió servicios de hospitalización, cirugía, así como quirófano para atención de parto y un laboratorio de análisis clínicos, servicios que deberían de operar de lunes a domingo durante las 24 horas del día.



Además de la expedición de pases médicos, los prestadores de servicio tendrían que entregar mensualmente seis reportes de los casos atendidos y el medicamento otorgado.



En cuestiones de infraestructura el ayuntamiento peticionó 15 camas con “cuartos individuales con baño, teléfono, toma de oxígeno directa y un sistema de intercomunicación con la central de enfermeras”, esto solo en hospitalización general.



Aunque también requirió de área de pediatría, terapia intensiva, neonatal y al menos cuatro quirófanos.



El procedimiento que se declaró improcedente puede ser consultado aquí: Acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.