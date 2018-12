Gasta Atotonilco de Tula 1 mdp en salarios que debe pagar la SEPH, acusan

Cada ciclo escolar el ayuntamiento de Atotonilco de Tula eroga alrededor de un millón de pesos para el pago de personal que debería cubrir la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).



Para el presente ciclo tienen 58 personas, entre maestros, intendentes, veladores y administrativos, comentó Ana Sbeydi Mendoza Mendoza, titular de la Dirección de Educación en el municipio.



Mencionó que el ayuntamiento no está obligado a cubrir dichos salarios. Sin embargo, la SEPH ha omitido enviar personal y no quieren tener niños sin docentes.



Explicó que actualmente cubren el pago de aproximadamente 28 maestros, 20 intendentes, ocho administrativos y dos veladores que laboran en 42 escuelas de diversos niveles educativos, de las 84 que existen en la demarcación.



Las escuelas que reciben el apoyo pertenecen a comunidades como Ocampo, Paseos de la Pradera, Conejos, Vito, Boxfi, Progreso, San Antonio, Batha, San José Acoculco, Cañada, Pedregal, Cuayuca, Bóvedas, cabecera municipal y Senderos del Pedregal.



Comentó que meses atrás padres de familia realizaron bloqueos y manifestaciones derivado de la falta de personal, como en el caso de las escuelas secundarias técnicas 58, de la comunidad Progreso; 68 y 73, del fraccionamiento Paseos de la Pradera; y la escuela primaria Revolución, de la zona centro.



Estos espacios fueron cubiertos por las gestiones del municipio, afirmó; no obstante, aún existen vacantes sin cubrir porque la SEPH no envía personal de base, finalizó.

