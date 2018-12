"Lo que he podido hasta ahorita conocer de la información, primero, nos aseguran que en el paquete el esquema de las participaciones y de las aportaciones federales hacia los estados y los municipios estarán teniendo un incremento del 6% lo cual da tranquilidad mientras no se hagan modificaciones a las reglas el presupuesto del municipio no se verá afectado ni mermado.