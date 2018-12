Asegura Irapuato que plan de seguridad será presentado en 2019

“Hemos estado haciendo algunos ajustes, lo revisamos y está completo, ya nada más estamos esperando presentarlo al Ayuntamiento, no tenemos una fecha definida, pero esperemos que sea entrando enero”, dijo.



“Se habló con algunas personas de Comités de Participación Ciudadana por medio del área de Proximidad, también para ver el pulso, que problemas tenían ellos, básicamente la encuesta de victimización es lo que la gente piensa, van muy acorde, esto nos permitió desarrollar el plan”, refirió.

NUEVO ENFOQUE A POLICÍA

será presentado a principios del 2019 después de haber realizado un análisis del estado que guarda el municipio en este tema y de contar con un estudio de victimización, señaló elDestacó que el documento cuenta con 5 planes de acción generales y 16 acciones concretas, que está listo para ser presentado a los miembros del Ayuntamiento, a fin de que sea aprobado.dijo que else hizo con base a un diagnóstico de incidencia delictiva, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e información de la Secretaría de Seguridad, sumado a la encuesta de victimización que se hizo con los ciudadanos.Destacó que trabajarán enfocados a la prevención, pues, aunque no pueden predecirse los asesinatos, que son delitos que generan mucho impacto entre la sociedad, si pueden acercarse a grupos vulnerables para evitar que esto continúe.Otra de las líneas de acción será darle un nuevo enfoque a la, lograr su fortalecimiento y trabajar con programas transversales, que puedan aportar mejoras al tema de seguridad.El Secretario deaseguró que trabajarán más en temas sociales, ya que al ofrecer mejores condiciones a los ciudadanos, se evita que caigan en manos del crimen organizado.Asimismo dijo que al igual que en otros municipios darán a conocer ela la ciudadanía en general, no sólo para que sepan cuáles serán las acciones a realizar por parte de la autoridad, sino también que sepan como pueden participar.