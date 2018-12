Tienen seguridad en el limbo

Llegada de policías militares

Gestión de recursos

Comités ciudadanos

Cortazar quiere fortalecer policías



“Es un trabajo de riesgo y queremos que se encuentren con mejores sueldos, un policía raso está ganando cerca de 9 mil pesos, queremos tabular por lo menos al policía raso en 12,500 pesos, que esto los pondría dentro de los mejores pagados en el estado”, indicó.

Villagrán arma comités

Antes del 10 de febrero

Colaboración

Alargan aprobación

Temporada de Feria



“Yo creo que sí necesitamos encontrar una estrategia. Por ejemplo también nuestro problema es que siempre necesitamos recursos. Creo que podemos sentarnos a detallar líneas generales de trabajo que pudieran adecuarse a todas las realidades de los municipios”, indicó.

Problemas de inseguridad más frecuentes

Mando Único en Tarandacuao



“Está en trámite, la situación es que como aquí no hay Policía, el cargo lo tiene el Estado. Lo mandamos a la Comisaría y lo tiene que aprobar el Ayuntamiento, yo pienso que hasta enero”.

En Santa Catarina rara vez pasa algo



“Todavía no está nuestro plan. Acá el principal problema es el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública, como es un municipio pequeño rara vez pasa algo, también se dan querellas por violencia intrafamiliar pero es por lo mismo, consumo de alcohol”, detalló.



“Ya la presentamos hace unas dos semanas, pero están esperando que todas las dependencias del Municipio manden la suya para aprobarlas, quiero pensar que es así y posiblemente se va a ir hasta enero por las fechas”, manifestó.

Reclama Irapuato apoyo



“Reconocemos que es imposible que sólo con el trabajo municipal se pueda abatir el tema del crimen organizado, el huachicol, etcétera, la reunión fue muy provechosa (...) llegamos a acuerdos, obviamente no puedo dar número de elementos, pero van a llegar”.

Se fue la Gendarmería



"Prácticamente el Ejército está reducido al mínimo, ya se fue la Gendarmería, la Policía Militar está apenas en la conformación de la Guardia Nacional”, refirió.

Seguridad de irapuatenses es prioridad

Apuesta a la prevención

Rescate de casetas móviles



“El tema del rescate de las casetas móviles y fijas será parte de este plan, ya se trabaja en la cotizaciones para ellos, y, claro, un punto en el que todos los municipios están apostando es el tema de la prevención, el cual ya ha tenido resultados positivos”.

Anteproyecto al 70%



El alcalde Adolfo Afaro comentó: “No queremos vernos presionados...lo traemos muy aventajado y respetamos todos los tiempos”.

Hacen lo que pueden

Robo de ganado

Poca población en Cuerámaro

Rondines en Pueblo Nuevo

‘Estamos en tiempo’

Programa de Gobierno



“Más allá de un documento, son cuestiones operativas que se tendrán que dar; estamos siguiendo los procesos adecuados donde ahorita no es el momento de aprobar el programa de seguridad”, indicó.

Elelcon más de, son las, pero sus gobiernos locales no han presentado a los ciudadanos su estrategia para bajar la inseguridad.Enconoce muy poco de los proyectos que los ayuntamientos en coordinación con otras autoridades tienen para la seguridad., alcaldesa de Celaya, no ha dado detalles de la estrategia de seguridad. Reconoce la necesidad de aumentar el número de policías y asegura que trabajará con los niveles de gobierno y con la sociedad en temas de prevención.Juan José González González, secretario de Seguridad Ciudadana desde agosto de 2017, tampoco informa cuál será la estrategia. Joseles Rico está como encargado de despacho de la Policía, pero aún no es ratificado en el cargo.La, con la llegada de más de 200 elementos, quienes permanecen coordinándose con la Policía.En, la semana pasada se abrió laque se formará con la desaparición del Mando Único que asumió la seguridad hace un par de años.El alcalde,, informó que el reclutamiento durará diez meses, y que esperan tener 180 elementos para la nueva estrategia de sectorización del equipo.En ese periodo gestionarápara equipo e infraestructura para la Policía Municipal.En, la presidenta municipalno ha dado a conocer su plan de seguridad, ni ha definido si reintegrará la Policía Municipal tras terminar el Mando Único.Enni el presidente municipal,, ni el nuevo director de Seguridad Pública,, han dado detalles del proyecto de seguridad.En, informó que su estrategia de seguridad se basa en comités ciudadanos, además de la llegada de entre 30 y 40 elementos de la Policía Militar en este fin de año, los cuales permanecerán hasta que sea conveniente.Dijo que también espera recursos estatales para la seguridad el próximo año, al no disponer del fondo federal Fortaseg.aún no tiene un modelo de seguridad definido. La, un comandante de Fuerzas del Estado, que permanece como Encargado de Despacho.El alcalde Ariel Corona señaló que pretenden fortalecer a la Policía Municipal mejorando sus condiciones laborales y contar con al menos 150.Luego de asistir a la instalación y primer sesión del Consejo Estatal de Seguridad, manifestó su intención de adherirse al 100% a la estrategia de seguridad establecida por el Gobierno del Estado.Entambiény quierenAl entrar un nuevo Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Juan Lara Mendoza, de Nueva Alianza, desapareció el Mando Único que estuvo por tres años durante la gestión de Antonio Acosta y se optó por regresar a la Policía Municipal, la cual se pretende reforzar con al menos 31 elementos.Otro proyecto que el Municipio busca impulsar para la mejora de la seguridad es la creación de comités ciudadanos en colonias y comunidades, a los cuales se capacita en materia de prevención y con quienes periódicamente se mantiene retroalimentación para ver qué problemáticas se tienen y como resolverlos.aún no tiene un Programa de Seguridad, contempla terminarlo el próximo año y entregarlo al pleno del Ayuntamiento antes del 10 de febrero.El Ayuntamiento proponeDe acuerdo a lo señalado por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el Programa de Gobierno Municipal (PGM) contendrá los objetivos y estrategias que sirvan de base a las actividades de la Administración Municipal conforme a los cinco Ejes y Líneas Estratégicas definidas por el Presidente Municipal: Seguridad, Orden, Prosperidad, Bienestar y Gobernanza.El PGM es elaborado por el Instituto Municipal de Planeación con laSe han calendarizado las actividades para la elaboración del PGM, de acuerdo a la fecha legal en la que debe ser aprobado por el Ayuntamiento (10 de febrero de 2019).En, no han aprobado su respectivoEn, el secretario del Ayuntamiento,, recordó que en su municipio el principal problema es el robo de ganado, contemplado en el programa está en proceso de ser aprobado.Y en cuanto a la coordinación con el Estado, reprochó que a veces hay poco apoyo, señaló que por ejemplo, hace poco descubrieron que un elemento de Seguridad estaba involucrado con el crimen, ante lo cual la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia sólo dieron aviso al Municipio y les dijeron que ellos tomarían las medidas respectivas.En San José Iturbide, el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Vizcaino, señaló que sus problemas son los escándalos y el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública. Aseguró que ya tienen su plan de seguridad, enfocado únicamente a la prevención, sin embargo tampoco ha sido aprobado.En Romita, el coordinador administrativo del Sistema de Seguridad Pública, José Jaime Barrientos, señaló que, como están en temporada de Feria, dejaron la aprobación de su plan de seguridad hasta enero, pero aseguró que ya está hecho.Su principal problema es el robo a casa habitación, seguido porSin dar más opinión, se limitó a decir que considera que la estrategia de Seguridad planteada por el Gobierno del Estado sí los toma en cuenta.En Tarimoro, donde hay Mando Único, el comandante de lasinformó que su plan de seguridad está por aprobarse. Los principales problemas son el robo a casa habitación, asaltos a comercios y a transeúntes.Entambién hay Mando Único y el comandante de Seguridad Pública del Estado, Antonio Cabrera Pérez, señaló que no tienen graves problemas de delincuencia. Reconoció que su Programa de Seguridad aún no lo tienen aprobado pero que lo enfocarán a delitos como robo a casa.En Tierra Blanca, el comandante de la Policía Municipal, Miguel Ángel Martínez, reconoció que su plan de seguridad, que tampoco se aprueba todavía, sí es muy diferente al del Estado.Finalmente, en, el comandante Policía Municipal,, dijo que también su problema son las faltas administrativas, igualmente por el consumo de bebidas alcohólicas, a lo que enfocaron su estrategia planteada.Y aunque no requieran mucho apoyo del Estado, dijo que él sí ve atención a la zona.El alcalde deDe una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; el procurador Carlos Zamarripa; y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, dijo que se acordó la llegada de más elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y operativos conjuntos para disminuir la incidencia delictiva.Ortiz Gutiérrez indicó que además esperan refuerzos federales.Dijo que espera pronto entre en vigor la modificación al artículo 19 constitucional para garantizar la prisión preventiva de oficio a delitos como el robo de combustible y portación de armas prohibidas.Durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal 2018-2021, el Alcalde enfatizó que laLa inversión para el fortalecimiento de la seguridad en 2019 será de 83 millones de pesos, con recursos provenientes del Ramo 33, que esperan sean de 357 millones de pesos del Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y 146 millones de los Fondos de Infraestructura Social Municipal (FAISM).De estos recursos se proyecta destinar el 26% para la seguridad, al ser el rubro al que más se le apostará, seguido por los proyectos de obras públicas y servicios.En losestán en proceso de armar susEn San Francisco del Rincón están realizando mesas de trabajo para tenerlo listo y presentarlo al pleno en enero.El edil,, solicitó un diagnóstico el Director de Seguridad Pública para la toma de decisiones, con personal efectivo y un análisis de las zonas de riesgo.Señaló su interés por formar policías pagando a los cadetes en su formación.En, el director de Seguridad,, comentó desde el inicio de la administración trabajan en ello.En, el programa está en un 70%, pues se cuenta con el anteproyecto, por lo que se tiene contemplado presentarlo al Pleno a mediados de enero y ser aprobado junto con el Programa de Gobierno Municipal., dijo que el municipio es tranquilo y seguro, pero como autoridad no se confían y hacen el trabajo que les toca.Su plan de seguridad es seguir trabajando con las Fuerzas del Estado, Protección Civil y Tránsito en la cabecera municipal y comunidades, hacen entrevistas de proximidad social a comercios y ciudadanos para conocer sus necesidades.Mencionó que tienen programas de prevención al delito en coordinación con Gobierno del Estado, donde imparten talleres, pláticas y dinámicas en las escuelas.En, el encargado de despacho de Seguridad Pública, Héctor Javier Maldonado, comentó que trabajarán enLe segunda es elEnse apoyan con el Estado al contar con el Mando Único, al respecto el policía primero de las Fuerzas del Estado, Bernabé Bárcenas Delgado, comentó que apenas se integrará a la Dirección de Seguridad Publica.En, la alcaldesamencionó que en temas de seguridad son un municipio estable y tranquilo gracias a su poca población.Trabajará fortaleciendo el programa de Prevención a través de la creación de Comités Vecinales. Además seguirá contando con el apoyo del Mando Único en coordinación con el Municipio.En, su plan de gobierno será en coordinación con los tres niveles de Gobierno.Se continuarán con losEnEl director de Seguridad de Yuriria, Jorge Tecalero, dijo que lo estarán presentando en los próximos días al Alcalde para revisarlo y ver si realizan modificaciones o la dejan como está. Se reservó a mencionar qué estrategias implementarán por la seguridad en los siguientes tres años.En Moroleón, el alcalderesaltó que están en espera de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana que estará revisando el plan de trabajo a presentar al Ayuntamiento.Conforme a la Ley Orgánica Municipal, mencionó, tienen hasta el 10 de febrero para tener listo el Programa de Gobierno, donde la seguridad pública será el principal eje; de ahí se desprenden acciones como la capacitación de elementos, mejoramiento de las instalaciones de Policía, y la coordinación con otras instancias como las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Policía Militar, etc.TODOS VEN: