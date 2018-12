No hay ‘verde’



“Desde el sábado en la mañana no tenemos gasolina de la verde, no nos han dicho si en estos días habrá, ahorita estamos vendiendo pura Premium”, refirió.

Gasolineras de Pemex

TODOS VEN:

enpresentandesde el pasado, y los operadores desconocen cuál es el motivo o cuando será surtido el combustible.AM realizó un recorrido por varias estaciones de Pemex, que usuarios de redes sociales habían señalado con desabasto, encontrando al menosUna de las gasolineras que desde el sábadoes la ubicada en, donde uno de los operadores indicó que desconocía cual era el motivo del desabasto.Otra de las gasolineras que se visitó en el recorrido fue la ubicada endonde no se encontró aLa siguiente estación visitada y en donde tampoco hay gasolina Magna es la ubicada en, en donde el despachador dijo que fue hasta la mañana del lunes 17 de diciembre cuando se les terminó la gasolina, teniendo únicamente Premium.Se visitó la gasolinera surtida por Pemex en el, donde incluso había botes obstruyendo el paso hacia las bombas de gasolina, para señalar que no había servicio en 2 de 3 bombas.A través de redes sociales, usuarios comentaron que no había gasolina Magna en varias estaciones del bulevar Solidaridad surtidas por Pemex, así como en otras de la Zona Centro, indicando que son al menos 15 estaciones las que presentan desabasto.Las gasolineras con servicio Mobil, Repsol y Shell en el bulevar Solidaridad sí contaban con gasolina Magna.