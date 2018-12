¿Comprarás una casa? No te dejes engañar

Fraudes al por mayor



“Son personas que carecen de conocimientos y que sólo se dedican a bienes inmuebles sólo por ganarse unos cuantos pesos, pero comprometen el patrimonio de familias, porque resulta que piden anticipos y resulta que los terrenos ni escrituras tienen, o están hipotecados, pero no se les dice nada a los compradores”, añadió Sandoval Miranda.



“Por ello se siguen ofertando viviendas en predios que no cuentan con servicios urbanos, que están en terrenos irregulares. Engañan a las personas diciendo que tendrán escrituración inmediata. Piden anticipo y luego dicen que les escriturarán hasta que paguen todo”, subrayó.

Las recomendaciones



“Hemos tenido la experiencia, durante los últimos años, sobre las múltiples formas, estrategias y habilidades que utilizan los grupos de defraudadores para esquilmar a sus víctimas, en los casos de compra y venta de bienes inmuebles, también de automotores”, indicó.

Vuidado con 'vendedores'



“Hay que tener mucho cuidado con los vendedores de inmuebles que lo hagan como “apoderados de los dueños”; que antes verifiquen a los propietarios y el por qué lo harían con poder.



Luego da una serie de recomendaciones como el solicitar la documentación del inmueble. Ya sea una escritura pública de propiedad; un recibo del pago del predial; el Folio Real del Registro Público de la Propiedad.

Vendedor certificado



“Pedir datos de identificación del propietario vendedor y constatar que los datos coincidan con los datos que asentados en la escritura pública de la propiedad”.

Contrato de Venta



“Cuando se trate de remates judiciales, pedir los datos de expedientes judiciales y acudir con un abogado de confianza para que revise el estado procesal del juicio y se pueda realizar la compra del inmueble de manera segura”, señala Paulino Loera.

Fraudes inmobiliarios



“Me ofrecieron mil metros cuadrados en 50 mil pesos, hace 10 años. Luego me di cuenta que pertenece al municipio de Silao, que no tiene escrituras, y que por lo menos en los próximos 50 años no urbanizaran. Ahora ni me regresan mi dinero, ni me dan las escrituras”, señaló el afectado.

Para checar

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios () alertan a los ciudadanos para quemuchos de los cuales son irregulares, prometen escrituras, se quedan con los enganches y desaparecen.La AMPI ha tratado de regular y profesionalizar los agentes de venta, sin éxito alguno, pues se estima que hay por lo menos 2 mil personas que se dedican al negocio de bienes y raíces y sólo están registrados a la Asociación no más de 200.Esto implica que muchas personas ofrezcan en venta casas o terrenos con desconocimiento legal o sólo con el fin de defraudar.El fraccionador y miembros de la AMPI, José Luis Sandoval Miranda, dijo que lamentablemente siguen cometiéndose muchos fraudes por parte de personas sin escrúpulos que no cuentan con certificación, ni están capacitados para la compra y venta de terrenos, que no ofrecen ningún tipo de asesoría.Destacó que lamentablemente las autoridades no han puesto un freno a las irregularidades que se dan en la compra y venta de terrenos.El abogado penalista, Paulino Lorea Hernández, alerta a las personas que quieren invertir en una casa o un terreno para que no se dejen sorprender, pues muchos casos terminan en largas y costosas demandas y lo que es peor la pérdida del patrimonio familiar.Una de las formas más frecuentes es que subplantan la identidad del propietario, mediante identificaciones falsas, o poderes notariales apócrifos.Y deben desconfiar más de la operación, cuando dicho poder esté expedido poro que hayan sido canceladas sus Notarías”, advierte el Paulino.También se puede solicitar al vendedor un Certificado de Libertad de Gravamen, es decir, que el inmueble no se encuentre hipotecado, porque se convertirá en un dolor de cabeza.En caso de que sea un representante del propietario, solicitar una copia certificada del poder notarial que acredita e identifica al “poderdante” y que cuente con facultades para ejerce actos de dominio.Advierte el abogado que en caso de que la operación de compra y venta no sea al contado o que no se dé posesión inmediata del inmueble, se tiene que firmar un Contrato de Promesa de Venta y Escrituración elaborado de preferencia por un Notario Público.Si el inmueble está en un, así como las condiciones de la finca o terreno.Muchos historias de fraudes inmobiliarios se dan por no asesorarse a tiempo.Es el caso de Juan Francisco Aguilar, que le ofrecieron un terreno “campestre” cerca de Santa del Conde.Sospechar cuando los vendedores de inmuebles fungen como “apoderados de los dueños”Verifiquen a los propietarios cuando hacen ventas a través de apoderados legales.Sospechar cuando los poderes notariales están expedidos por Notarios fallecidos o con Notarías canceladas.Solicitar documentación del inmueble: escritura pública de propiedad; recibo del pago del predial; Folio Real del Registro Público de la Propiedad,Solicitar un Certificado de Libertad de Gravamen del inmueble para verificar que no esté hipotecado.Comparar los datos del propietario con los asentados en la escritura pública.Si la compra y venta no es al contado o no se da posesión inmediata del inmueble, firmar un Contrato de Promesa de Venta y Escrituración elaborado por un Notario Público.Verificar que el inmueble esté al corriente de pagos de mantenimiento si está en un fraccionamiento Privado o bajo una Asociación de Colonos.En remates judiciales pedir datos de expedientes y que un abogado revise el estado procesal del juicio.

TODOS LEEN:

-Alcalde ve ‘con buenos ojos’ las aportaciones federales para León

-Deterioro de camellón obliga a vecinos de Valle del Real a improvisar retorno

-Bryan padece leucemia y requiere donadores de sangre O+

-Frío no perdonará a Guanajuato, se viene días más helados

TODOS VEN: