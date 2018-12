Tenencia aplicaría para todos los autos, sin importar su precio

“Deberían de haber sacado un impuesto único para autos de lujo, en la redacción del mismo artículo segundo fracción quinta de la ley de ingresos, menciona claramente que todos los vehículos pagarán este impuesto y luego saca las extensiones que son los vehículos de menos de 500 mil pesos. Están pensando poner la tenencia para todos y no solamente para los autos de lujo”, manifestó.

Prevén bajas en ventas



“Esperemos no pase pero estamos consideramos hasta cierre de unidades productivas que venden seis, siete carros de este nivel al mes y con esta medidas se caen a tres o cuatro unidades al mes, no se podría sobrevivir con estas ventas”, explicó.

No se verá afectado en recursos el Estado



“Yo creo que la gente irá viendo poco a partir de enero estos cobros que se van a hacer y seguramente estarán de nuestro lado o empezaremos a ver un movimiento social más importante. Esto no beneficia ni a la economía familiar de los contribuyentes ni a la industria como somos nosotros”, expresó.

Llama a frenar tenencia



“Necesitamos que muchos de los contribuyentes nos apoyen en esta labor y generar una presión social hacia gobierno del estado para que no regrese la tenencia vehicular a guanajuato”, concluyó.

