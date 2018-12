Olores comienzan a molestar

Compran barandal de $600

Luego de que locatarios del, en Purísima del Rincón, se quejaran de la suciedad de la placita, el Municipio limpió el lugar y colocó un barandal.Y es que hace un mes denunciaron, junto con visitantes, que, los que aumentaban con la temporada de calor.Además, señalaron que algunas personas por no caminar hasta los baños públicos, llegaban a hacer sus necesidades en ese lugar, ya que por ser un lugar escondido se les hacia fácil hacer en el lugar.Aseguraron que este problema ocasionó que tuvieron pérdidas económicas, ya queSeñalaron que solicitaron a las autoridades actuales tomaran cartas en el asunto, ya que años atrás habían estado haciendo la queja pero no se tenía respuesta de las autoridades.Por lo que hace dos semanas autoridades municipales hicieron caso al llamado e, además de colocar un barandal para evitar la problemática que se estaba viviendo en el mercado municipal.El presupuesto que se tuvo para el barandal fue de 600 pesos para la colocación de picos en la parte de arriba, para evitar que pasen.De igual maneracuenta con un candado ycomo se esté requiriendo.Autoridades señalaron que se estará hablando con los locatarios para evitar que arrojen agua en el lugar, si no que la viertan en la coladera.