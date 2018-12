Molesta a vecinos ausencia de trabajadores en la perrera de Pachuca

Si alguna persona solicita los servicios de personal de la perrera en Pachuca deberá esperar hasta que los trabajadores regresen de vacaciones.



Así lo expresaron vecinos de la calle Prolongación Yucatán, colonia San Bartolo, quienes mostraron su inconformidad al respecto.



Dijeron que desde el fin de semana hay dos perros que vagan en esa arteria, cerca del cinturón de seguridad.

Los lugareños están preocupados, ya que los perros presuntamente mordieron a una joven el sábado anterior.



Ante la situación, hablaron al número telefónico del Centro Antirrábico, pero les dijeron que los trabajadores de la perrera están de vacaciones y regresan hasta el 7 de enero.

"El problema que tenemos es delicado, no podemos caminar tranquilos por Prolongación Yucatán, aparte de esos bóxer hay más perros, hemos pedido que vengan los trabajadores, pero no hacen caso", dijo Irene García, vecina del lugar.



Señaló que no es posible que en esa área de salud carezcan de guardias y se vayan tranquilos a pasar sus vacaciones.



"Así como aquí hay perros bravos, en otros lugares de Pachuca pasa lo mismo y las autoridades se olvidan de hacer su trabajo, no es justo", dijo finalmente Daniel Ortega, otro vecino.