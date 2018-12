Reapertura de El Mexe no afectará a la Politécnica: Abraham Mendoza

La Escuela Normal Rural Luis Villarreal ‘El Mexe’ reabrirá sus puertas para formar docentes sin “trastocar” las actividades de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), señaló Abraham Mendoza Zenteno, delegado del gobierno federal en Hidalgo.



Durante entrevista radiofónica aseguró que El Mexe convivirá en funciones con la Politécnica, una vez que inicie el programa “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, con el que pretenden abrir cien nuevas instituciones en el país.

“Lo que se va a instalar en lo que era la antigua Normal El Mexe pues es la carrera relacionada con la educación, una licenciatura que no va a trastocar de ninguna manera las actividades de la Universidad Politécnica”, acotó.

El delegado también precisó que los alumnos no serán reubicados cuando la Normal inicie sus funciones, pues argumentó que las instituciones pueden “convivir”.



Mendoza Zenteno dijo desconocer la demanda estudiantil que actualmente existe para prepararse en El Mexe; no obstante, reiteró que no habrá un internado.

CARRERAS PARA DOS NUEVAS ESCUELAS

Abraham Mendoza recordó que en Hidalgo instalarán tres de las cien universidades prometidas durante la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.



La que habilitarán en el municipio de Chilcuautla ofrecerá la carrera de Ingeniería Agroalimentaria, en tanto que en Huasca de Ocampo podrán estudiar Medicina y Salud comunitaria.



La tercera institución corresponde a la rehabilitación de la Normal Rural Luis Villarreal.

LÓPEZ OBRADOR VISITA HOY HIDALGO

Andrés Manuel López Obrador visitará hoy las instalaciones de El Mexe para dar el banderazo a la construcción de las cien nuevas universidades.



Evento al que prevén que acuda el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, así como la coordinadora del proyecto, Raquel Sosa Elízaga; además del gobernador Omar Fayad Meneses.