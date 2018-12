Y empresarios piden que muestren pronto plan de seguridad en Irapuato

“Es muy probable que en fechas próximas ya se tenga, que a principios de año lo pudieran presentar, si es muy importante, sobre todo a raíz de lo que ha anunciado el gobierno federal con la Guardia Nacional, de como se va a participar ahora entre los 3 niveles de gobierno”, dijo.



“Tiene que ser un plan concertado con los 3 órdenes, insisto, con los temas que más nos afligen, algunos otros delitos que son directamente responsabilidad del municipio, tienen que establecer como se irán atendiendo”, refirió.



“El dinero debe de invertirse de otra manera, siempre a educación y cultura le quitan dinero, creo que desde ahí parte la estrategia de regeneración del tejido social, me apura que me imagine cosas que van a suceder, pero no están planteadas en un documento, no hay una guía”, dijo.

indicaron que es necesario que pronto se presente el, el cual debería incluir estrategias para atacar los principales delitos que aquejan a la ciudadanía.indicó que es importante que ya se dé a conocer este plan, que en pláticas con el Alcalde,supo que está listo para presentarse.Indicó que este plan debe tomar en cuenta la incidencia delictiva que más ha golpeado a los irapuatenses, que son temas que les corresponden a todas las autoridades de seguridad, que deben coadyuvar con las estrategias.Por su parte,dijo que el último documento escrito del que tuvo conocimiento fue un proyecto realizado por José de Jesús Félix Servín, cuando fue asesor del municipio, al cual no tenía acceso la ciudadanía.Dijo que las autoridades municipales han visitado ciudades de varios países y de México para traer una esperanza mediática, lo cual no es la solución, por lo que hace falta que se pongan a trabajar con estadísticas reales.Asimismo,agregó que faltan operativos más funcionales, no sólo para los que cometen infracciones, sino también para detectar la portación de armas, poner más arcos en las entradas a la ciudad, y que las cámaras de seguridad tengan mejor tecnología.