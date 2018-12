La palabra escondida

Para la izquierda antigua, la que heredó ideas de Marx y sigue montada en el Gobierno de Cuba después de 60 años, no existe la palabra productividad. Tampoco la comprende el dictador Nicolás Maduro quien supervisa el desastre económico de su país.Por desgracia es una palabra olvidada, escondida en la llamada Cuarta Transformación de la izquierda mexicana. Pongamos un ejemplo que está hirviendo: las remuneraciones de jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte de Justicia.En cualquier organización, ya sea con fines de lucro o de beneficencia, cuentan los resultados. Qué se produce y cuánto cuesta. En los países, como las empresas, hay un segundo factor que casi nunca se toma en cuenta cuando no hay educación: el tiempo.La idea de pagarles muy bien a los jueces es porque sería cien veces más caro permitir su corrupción. Un juicio torcido puede costar no solo miles de millones de pesos, sino también mucho tiempo. Peor aún, las cárceles están repletas de inocentes por tardanza en las sentencias.Sabemos que en México son una pesadilla los litigios. Todo está diseñado para que nada fluya. Las llamadas “chicanas” o trucos procesales abundan. Qué decir del orden de las cosas: van primero quienes pagan “incentivos procesales”. También sabemos y sufrimos el alto costo de los trámites que se tasan en “gratificaciones” o mordidas para meter un papel a tiempo, sacarlo o notificar a alguien. Los actuarios encuentran una veta inagotable de ingresos cuando saben que al ciudadano le urge una notificación. En algunos estados cuesta 5 mil pesos que notifiquen bien y a tiempo. El ciudadano honesto no puede jugar con las reglas de esa burocracia y queda en franca desventaja, o como dicen los abogados, en estado de indefensión.El tiempo de los juicios y todos sus laberintos nos cuestan veinte veces más que todos los sueldos de todos los jueces del país. No sería difícil cuantificar ese costo. Un juicio que se podría resolver en 12 meses puede tardar 5 años o más.Se critica mucho a los bancos por las comisiones que cobran pero nadie dice algo sobre los grandes márgenes de la misma banca entre los depósitos y los préstamos. Si el sistema judicial y nuestras leyes fueran más sencillas y claras, sin tanta oportunidad para litigar hasta el infinito, la gente pagaría menos por sus hipotecas o sus créditos de tarjeta.La Cuarta Transformación será una broma de mal gusto si no se plantea cómo producir más, no solo como repartir mejor. Tampoco avanzará el país si no se toma en cuenta el talento, la creatividad y la productividad de los ciudadanos más capaces.En los países nórdicos,, nunca se pierde de vista la productividad, la innovación y la formación de talento. Los altos impuestos van acompañados de la eficacia gubernamental y las empresas viven y mueren bajo las mismas reglas de todo país capitalista.La voluntad popular de terminar con la corrupción y la inseguridad llevaron a Morena al triunfo. El diagnóstico fue claro, lo que no entienden es cómo cambiar con eficacia. No es bajando los salarios a los funcionarios públicos como se elevará la productividad gubernamental ni castigando a los jueces como el ciudadano recibirá justicia expedita. Del presupuesto se desprenden muchas más interrogantes que certezas. Ya tendremos tiempo de plantearlo. Poco tiempo por cierto.