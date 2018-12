COLECTIVOS EN CONGRESO

Guanajuato, destino de invierno

*** COLECTIVOS EN CONGRESOLos colectivos que se manifestaron en la sesión del Pleno el jueves pasado en contra del pase automático del procurador Carlos Zamarripa como primer Fiscal General, serán recibidos hoy en el Congreso, se espera que por el coordinador del PAN, Jesús Oviedo, y la presidenta, Lorena Alfaro, y otros diputados.*** SIN MARCHA ATRÁSNo hay ningún incidicio de que la bancada panista piense en reconsiderar el pase directo de Carlos, pero los ciudadanos están en su papel de presionar hasta el último día en contra de un “#FiscalCarnal”.*** DE LO PERDIDO, LO QUE...Lo que está pendiente de aprobarse es la Ley de la Fiscalía General del Estado para normar su operación. Hoy la única iniciativa presentada y en proceso de análisis es la del PAN. Ya veremos si se atreven a modificarle en temas centrales como: autonomía de servicios periciales, nombramiento y la remoción de los titulares de las fiscalías especializadas, participación social y rendición de cuentas.*** FISCALÍA A DEBATEEn la revisión a la propuesta panista de la Ley de la Fiscalía del Estado (pues ningún partido presentó otra) hay observaciones del Partido Verde que coordina otra leonesa, Vanessa Sánchez. Por ejemplo el documento dice que el Fiscal General en casos excepcionales podrá designar personas para ocupar cargos del servicio de carrera dispensando la presentación de los concursos de ingreso u oposición.* SERVICIO DE CARRERAPara el Verde ese texto es calca de la actual Ley Orgánica del Ministerio Público que ya no tiene razón de ser al hablar de una nueva Fiscalía General que sirva, que tanto se pregona. “Al dejar la dispensa (en los concursos) estaríamos cayendo en una simulación y contradicción del servicio de carrera”, señalan.* ÓRGANO DE CONTROLEn los artículos transitorios de la propuesta se plantea que la Fiscalía General del Estado envíe una terna al Congreso para la desginación del titular del Órgano Interno de Control y el Legislativo dispondría de 180 días -a partir del inicio de vigencia del Decreto de la nueva dependencia- para nombrarlo. Para el Verde seis meses es excesivo y proponen que sean 30 días para ese trámite.* MANOS A LA LEYComo esos apartados, que se discutieron en una mesa de trabajo de la Comisión de Justicia el pasado 5 de diciembre, hay muchos otros que deben de revisar bien los legisladores, y consultar a los organismos de la sociedad civil, para que no les agarren las prisas. Hoy se realizará la segunda mesa de trabajo.*** ENCERRONA FRESERAHace unos días, a puerta cerrada, el alcalde fresero, Ricardo Ortiz, se reunió con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, que para, ahora sí, coordinarse mejor ante la violencia que no cesa.* ANUNCIO DE SIEMPREComo siempre, no quisieron decir qué acciones contundentes van a realizar para frenar la aplastante inseguridad que sufren los irapuatenses, pero eso sí, todos muy felices de poderse reunir para hablar de todo lo que no han hecho en los últimos años. El Alcalde salió a decir que el acuerdo es que más elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado llegarán para hacer operativos conjuntos.* CELAYA, SIN PLANEn Celaya no llegan ni a reuniones todavía con Gobierno del Estado. La alcaldesa Elvira Paniagua, sigue sin definir si el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, continuará el trienio completo y mucho menos se ha presentado un Programa Municipal de Seguridad Pública.*LA NEGACIÓNLa estrategia pareciera negar la realidad y anunciar avances sin mostrar evidencias de ello. Para muestra está la reacción de la Alcaldesa luego de que Causa Común ubicara a Guanajuato como la entidad con más asesiantos de policías, con 63 (cinco de esos fueron elementos de Celaya). Pero sólo se limitó a decir que no coincide con la nota, como si con ello acabaran los asesinatos de policías.* NO A LA IMPUNIDADAnte el anuncio del presidente AMLO sobre la sustitución del Seguro Popular por un nuevo programa de salud del Gobierno Federal, las asociaciones Justicia Justa e Impunidad Cero exigieron darle seguimiento a las irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el Seguro Popular y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en los 32 estados.*** ResistenciaVicente Fox, que en Twitter traía campaña contra Trump, ahora destina sus mensajes a cuestionar y criticar cada decisión de AMLO: el tema de los sueldos, la cancelación del Seguro Popular y ayer el arranque del Tren Maya. Desde su trinchera el ex presidente sigue llamando a la resistencia.*** SHEFFIED EN LEÓNEl exalcalde panista leonés y excandidato de Morena a la Gubernatura, hoy titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, está hoy en casa para encabezar el Consejo Consultivo del Consumo en Guanajuato, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de León. Lo mismo viene haciendo en otros estados con la idea de ‘aceitar’ la máquina de protección al consumidor.El portal TravelPulse, sitio líder en comercio de viajes a nivel mundial, enlistó a la ciudad de Guanajuato entre los 15 mejores destinos internacionales para vacacionar en temporada decembrina.Los destinos que enumera son: San Agustín, Florida; Minneapolis, Minnesota; Las Bahamas; Cayo Hueso, Florida; Santa Bárbara, California; Savannah, Georgia; Samara, Costa Rica; Colorado Springs, Colorado; Banff, Alberta, Canadá; Página, Arizona; Ciudad de Quebec, Canadá; Guanajuato, México; San Antonio, Texas; San Juan, Puerto Rico; Nueva Orleans, Louisiana.