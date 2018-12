“Política migrante”

R- Guau, ¿no eres cruel con tus congéneres migrantes?S- Con unos sí, con otros ¡No!... Con los que son una carga para quienes les dan asilo, si soy cruel, los rechazo, no los quiero aquí; a los que son trabajadores, productivos, que se integran socialmente y son agradecidos, todo mi apoyo.R- Auuu, ¿eso no es discriminar?S- Mira Rufo, no sé si eso es discriminar, lo que sí sé, es que todos tenemos el derecho de que el prójimo no nos pase sus problemas; menos cuando estos emanan de sus decisiones de vida. Un principio con el que crecí y eduqué a mis hijos, es el de la responsabilidad por tus actos o por tus omisiones.R- Pero muchos de ellos no tuvieron las oportunidades que tuviste tú.S- Soy hijo de manicurista y no tuve las oportunidades que tuvo Rockefeller o las que tuvo Emilio Azcarraga o las que tienen los ninis de Robero Deschamps, pero ello no me sirvió de justificante para hacer a otros responsables de mi vida y mis decisiones… Un maestro me dijo un día: unos nacemos ricos y otros pobres, pero cada uno tenemos la oportunidad de labrar nuestro destino con tesón, esfuerzo, dedicación, trabajo y constancia; y creo en ello. De niño tuve la oportunidad de conocer gente del campo autodidacta, campesinos que aprendieron a leer solos ya de adultos, nomás por el gusto de entender y aprender, gente pobre que se las sabía todas respecto al campo, a los cultivos, al clima, pero que no lo consideraban suficiente y querían saber más y entender el mundo; y para mi ahí está el quid: cada uno decidimos nuestro camino, nuestro destino y no tenemos el derecho de endosarle nuestros problemas a los demás, no aceptar eso o responsabilizar a otros de nuestra situación, es convertirnos en dependientes; lo que de entrada va contra mi propia dignidad personal ¡Yo no aceptó ser dependiente!, y como consecuencia, no acepto ser responsable de otros… Lo que no choca con ayudar a quienes menos tienen o a quienes están en una circunstancia de crisis, siempre y cando acepten su responsabilidad y estén dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para resolver su circunstancia, porque, como decía el maestro Narbona (cubano de nacimiento, mexicano por adopción): “Si la viejita no quiere cruzar la calle, no la puedes ayudar a cruzar la calle.”Escucho y comparto propuesta de AMLO para ayudar a Centroamérica, pero no de gratis, debe ser con créditos blandos que recupere el pueblo de México y de todos aquellos que quieran ayudar, pero esto no funcionará, si Honduras, El Salvador y México incluido, siguen con gobiernos corruptos o ineficaces; de ahí que considere necesario modificar el derecho internacional. Si una nación, por corrupción o ineficacia de sus gobernantes le genera problemas a otra nación, está estará en su derecho a defenderse colaborando para derrocar a ese mal gobierno; con lo que aquellos gobiernos y pueblos que luchen por su soberanía y por su autonomía, cuidarán de no generarle problemas a los vecinos… Si un pueblo no puede huir de su realidad y esta no le gusta, hará lo necesario para cambiarla, incluyendo revoluciones que permitan extirpar el mal de gobiernos y gobernantes corruptos o traidores. Un replanteamiento del derecho internacional pondría las cosas en orden y así, cada nación soberana resolvería sus problemas en casa… Lo sé, ya lo dije y lo repito, para que esto funcione, tampoco se vale que con el subterfugio de tratados comerciales o contratos financieros, una nación extranjera se apropie de las riquezas de un pueblo, condenando a su gente a la pobreza y a la dependencia… Mucho que hacer y resolver, lo sé, pero en tanto nos tardemos en redefinir el nuevo orden mundial con reglas justas, los problemas sociales y su efecto migratorio seguirán dándose en un entorno de violencia, de quienes buscan una mejor vida a cualquier costo y quienes no queremos cargar con los problemas de otros, no cuando no están dispuestos a asumir sus responsabilidades y a trabajar para resolver su situación… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.