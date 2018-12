AMLO espera al América

2018-12-18 12:18:00 | EL UNIVERSAL

El primer mandatario recibiría al campeón del Torneo Apertura 2018.

Las Águilas podrían convivir con AMLO. Foto Imago7



El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, si el América lo solicita, se reunirá en Palacio Nacional con el campeón de la Liga MX.

Tradicionalmente, el monarca del futbol nacional se reunía con el titular del Ejecutivo en Los Pinos, pero el nuevo Gobierno convirtió a la Residencia Oficial en museo, desde el 1 de diciembre.

En la reunión, los jugadores y directiva llevan el trofeo del campeonato y una camiseta que regalan al Presidente de México.

En su habitual conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo felicitó a las Águilas por haber ganado el campeonato del Apertura 2018.

“Felicidades al América y ánimo Cruz Azul, ánimo. Son tiempos para los perseverantes”, dijo.

Sobre si se reuniría con el campeón, dijo que el club no lo han solicitado, “pero si vinieran, con gusto. Esta oficina, este Palacio, es de los mexicanos”, señaló el mandatario.

López Obrador también se refirió al triunfo del boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien ganó el cinturón supermediano de la AMB. “Dije: ‘Si lo felicito y si gana, van a decir que por qué me esperé a felicitarlo hasta que ganara’. Me animé y lo felicité antes”.