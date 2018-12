Exatlón: Oootra vez cachan al Pato Araujo durmiendo con Zudikey

Colchonetas juntas y sospechosas

volvieron a alimentar la teoría de que tienen una relación amorosa dentro delY es que aficionados del programa detectaron que, integrantes del equipo deduermen juntos y eso sería demostrado por las grabaciones que hacey que se televisan al inicio de cada uno de los programas conducidos porEn este caso, los aficionados delseñalan el inicio del capítulo del viernes 14 de diciembre. En el intro se ve cómo losse despiertan en la cabaña y se van levantando de sus colchonetas uno a uno.Al inicio no hay nada raro, pues se ve cómo se levantan, luego de dormir cada uno en colchonetas separadas.Sin embargo, lo extraño surge cuando se ve altodavía acostado. En este caso, la colchoneta del exfutbolista está pegada a otra y también se observan dos almohadas y dos mantas, lo que demuestra que en ese espacio durmieron dos personas.Además, por un momento se ve cómo elpone su mano sobre la manta en la que estaríaaún dormida. Mientras los otros integrantes de Famosos salen de la cabaña,se queda un rato con la mano sobre la manta de su compañera.Esta es no es la primera vez que los espectadores detectan gestos similares, pues hace alrededor de un mes se difundió un video en el que se ve cómose levanta de una cama de la Fortaleza, en la que también estaba acostadoEn medio de la polémica que generó ese video, una de las hermanas dedefendió a la velocista, señalando que se trata de una mujer soltera y libre de relacionarse como mejor le parezca, pues se divorció no hace mucho tiempo.