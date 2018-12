400 nadadores resultaron intoxicados por agua en Nacional de Natación; 'Traigo garganta irritada', denuncia Fernanda González

Julia tiene las mejillas y los pómulos enrojecidos después de competir: "es por los químicos", dice Román, pero ella revira y aunque acepta que la causa es una reacción al cloro, la normaliza: "así me pongo siempre", señala.



"Sí picaba y molestaba la garganta, sobre todo en las albercas de afloje porque esa tiene más químicos, pero nada para llevarte al hospital", señala Román.



"Sí hubo algunos competidores que presentaron reacciones en la piel, pero creo que no fue nada grave, creo que algunas delegaciones se quejaron y amenazaron con retirarse pero no sé si eso ocurrió", comentó.



"Mire, ese muchacho que va ahí tiene una semana compitiendo, entrando y saliendo del agua y anda como si nada, si hubiera riesgo ya se habrían ido todos", afirma mientras apunta con la mano hacia un joven en sandalias y traje de baño que sube las escaleras.

"Indignante el trato a atletas", señala Fernanda González

son tres adolescentes queque participó en el Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto que se realiza en el Centro Acuático Panamericano de Zapopan.Los tres conocen el rumor de queque haya sido hospitalizado o que tuviera que ser atendido de emergencia.Por su parte, Sergio asegura que donde no se podía nadar y el acceso estaba restringido era en la fosa de los clavados porque ahí aún se estaba tratando el agua: "de hecho había un salvavidas que prohibía la entrada ahí".Luis habla con algunos de sus compañeros fuera del complejo de albercas que es parte de la delegación de Nuevo León y as, pero dice que se enteró de que algunos participantes se quejaron del estado del agua.Antes del ingreso a las albercas,que fue sede de los Juegos Panamericanos en 2011 a; prefiere no dar su nombre pero señala que desde hace una semana se monitorea el estado del agua.Asegura queen el mismo centro deportivo y nadie necesitó traslado al un hospital.En tanto, personal del Code Jalisco, la dependencia que organizó el certamen, señaló que se recibieron dos reportes de personas que supuestamente habrían requerido atención hospitalaria, por lo que se comenzó a hacer un rastreo en los hospitales de la ciudad sin que la información se lograra confirmar; además,y hasta este lunes ninguna delegación había confirmado que alguno de sus integrantes estuviera hospitalizado.Para la seleccionada, fue una negligencia de la Federación Mexicana de Natación realizar el Campeonato Nacional sin antes haber supervisado las condiciones de la alberca del complejo Panamericano de Guadalajara, donde se realizó la competencia.Lael trato que recibieron los atletas en el Nacional que inició el 12 de diciembre y concluye este martes.

Fernanda González



"La situación fue indignante. Realicé una protesta y les valió cacahuate. Nadé una sola vez y eso me provocó una reacción en la piel", declaró González.



"Traigo la garganta lastimada. La siento como una garraspera con una molestia y la piel irritada. Yo solo estuve dos días en la alberca. Yo como nadadora tengo el reporte de casi 500 competidores atendidos y 50 hospitalizados o tratados en ambulancia", cuenta González, quien decidió tomar un vuelo esta mañana de regreso a Ciudad de México.



"Cuando llegaron los primeros días los nadadores de las categorías B, me dijeron que el agua estaba verde, que se podía agarrar, no tocar, sino agarrar de lo espesa que estaba".



"Honestamente sabemos que fue cambio de Gobierno y administrativamente eso retrasa y deja pendientes, pero el presidente de la Federación (Kiril Todorov), ya sabía que Guadalajara era la sede desde hace tres meses pero no tuvo subsede para llevarnos en caso de emergencia como sucedió".



"Fue una lástima ver que se nadaron finales con tres carriles o menos de competidores", concluyó Fernanda González quien pidió más atención a los atletas por parte de las autoridades y un cambio en la administración de la Federación Mexicana de Natación.

Los errores cometidos en la alberca del Campeonato Nacional

Al menos 400 nadadores que participaron en el Campeonato Nacional de Curso Corto, organizado por la Federación Mexicana de Natación y el estado de Jalisco, requirieron de asistencia médica yUnos días antes de que llegara a Guadalajara, su hermano Santiago y su entrenador Sergio González, le comentaron a Fernanda las características del agua de la piscina que albergó los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.El Campeonato Nacional es el selectivo para la Olimpiada Nacional. Asistieron más de 3 mil atletas.Bajo protesta y para salvaguardar la salud de sus nadadores,de la edición del año pasado.El gran problema que desató el caos en la alberca donde se efectúa el Campeonato Nacional Curso Corto 2018 es queEl estado en el que estaba la instalación del Polideportivo Metropolitano de Zapopan obligó a tomar medidas extremas para limpiarla. Expertos consultados coinciden en quelo cual está prohibido por la norma establecida, para albercas techadas, en el Diario Oficial de la Federación.OtroSi hubiera un problema con esa sustancia, utilizada para limpiar albercas, la única manera es sacar parte del agua de la alberca y renovar con nuevo líquido.Por si fuera poco,Algunos otros parámetros exigidos en el Diario Oficial de la Federación no fueron cumplidos.