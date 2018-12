Recibe una terrible noticia sobre su amigo

Thalía manejaba las carpetas en su computadora y encontró recuerdos especiales que compartió con sus seguidores.Hace poco festejó su aniversario 18 de boda con Tommy Mottola, y ahora subió recuerdos de los momentos previos a su boda y del gran día, con su vestido, peinado y maquillaje.Pero lo que más destacó fue la amistad del estilista Oribe Canales, quien dijo, 'se adelantó en el camino', cosa de la que ella no se había enterado."Las coincidencias... Ayer precisamente me encontré estas fotos mientras organizaba folders en mi computadora. Viéndolas recordé la personalidad única de @oribecanales. El día en que lo conocí fui con la intención de cambiar mi look radicalmente y quería cortármelo a los hombros. ¡Su respuesta fue un rotundo NO! "¡Tu cabello es Thalia, es tu trademark!" ¡Eres de las pocas que conozco con ese largo natural!" ¡Jamás me lo corto más de dos dedos! También recordé el día en que me peinó para mi boda. Lo hizo con tanto cuidado y cariño. Ayer mismo pensé ... "cuando vaya a Miami lo voy a visitar" ... La vida y sus misterios... justo hoy me entero de que se nos adelantó en el camino. Un genio de la industria de la moda acaba de partir. ¡Gracias por tanto hermoso Oribe! ¡Siempre serás el mejor!"Thalía se casó el 3 de diciembre del año 2000 en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, y la celebración tuvo invitados de lujo, como Michael Jackson. Fue llamada la boda del año.El espectacular vestido de novia y su belleza fueron presumidos en su cuenta de Instagram. El diseñador Mitzy se basó en el diseño que utilizó la emperatriz Carlota, mujer de Maximiliano de Habsburgo. La prenda costó casi 350 mil dólares, fue de seda, raso y tul traídos de países europeos, con 33 gramos de cristal austríaco incrustrado entre el vestido y la cola.