Interrogan a ex mánager de Juan Gabriel en 'Hoy' y abandona el programa en vivo

Se sale del programa en vivo



“Esta es una pregunta que nos han hecho mucho, tanto el público como las personas de los medios, ¿tú fuiste amante de Juan Gabriel?”

Dice que Juan Gabriel podría aparecer el 7 de enero

Luego de que Juan Gabriel no 'apareció' vivo el 15 de diciembre, a su ex mánager Joaquín Muñoz lo sometieron al detector de mentiras en el programa Hoy.Las preguntas iban bien en el programa y la máquina señalaba que él estaba convencido de lo que decía.La especialista Josefina Quintero manejaba el polígrafo, y él decía que Juan Gabriel puede aparecer en cualquier momento, "cuando se de la orden".Pero Martha Figueroa le hizo una pregunta que iba de parte de la audiencia, y no de ella, le preguntó si en algún momento de su vida había sido amante del cantante.De inmediato el ex mánager enfureció y le preguntó: "¿Qué dices? ¿Que yo amante de Juan Gabriel? Yo tengo 40 años de amigo de él, sabes qué, quítame esto, yo ya no quiero nada"Andrea Legarreta intentó calmarlo y le dijo que esa pregunta ya se la hicieron, pero él explotó y la conductora mandó a otra sección.Muñoz dijo que a Juan Gabriel le gustaría aparecer el 7 de enero y que ese sea su día.