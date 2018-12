'Me acosté con Jennifer Lawrence y mira dónde está', el 'gancho' de Weinstein

'Apenado de que haya sido arrastrada a repugnante difamación'



"El señor Weinstein está apenado de que la señorita Lawrence, con quien sólo ha tenido una relación respetuosa y profesional, haya sido arrastrada a este repugnante intento de difamación. Esto termina de probar que cualquiera puede decir lo que sea en una denuncia para maximizar el shock y para difamar, sin necesidad de presentar pruebas", continúa el mensaje.



"Yo pensé que teníamos una buena relación, en la que cuando se estaba comportando como un tonto, podía decirle que se estaba comportando como un tonto. De hecho, creo que la palabra que usé fue 'monstruo sádico', pero nuestra relación nunca fue de ese tipo, así que las acusaciones me tomaron por sorpresa"

'Él nunca fue inapropiado conmigo'



"Que quede claro, que si bien yo no he sido victimizada personalmente por Harvey Weinstein, respaldo a las mujeres que han sobrevivido a sus terribles abusos y las aplaudo por usar todos los medios necesarios para traerlo ante la justicia, ya sea a través de acciones criminales o civiles. Time´s Up [el tiempo ha terminado]"

Pasado un año de la ola de acusaciones en contra de Harvey Weinstein por su comportamiento inadecuado con numerosas mujeres, no resulta extraño que el productor alardeara de sus conquistas junto a sus amigos, pero menos esperado es que lo hiciera también para persuadir a sus propias víctimas. Jane Doe, como se denomina a la denunciante anónima que actualmente está en los tribunales acusando al neoyorquino, de 66 años, de agresión sexual, ha asegurado en su denuncia que el magnate de Hollywood puso de ejemplo a Jennifer Lawrence para reconfortarla.Según la declaración de esta aspirante a actriz, tras una reunión de negocios con Weinstein, este forzó su entrada a un baño donde ella se encontraba y se masturbó delante de ella. Esto sucedió en 2013 y a ello le siguieron años de agresiones, en los que el productor le prometía papeles en películas, mientras se aprovechaba sexualmente de ella. Fue en una de esas situaciones, después de que Weinstein le practicara sexo oral sin consentimiento y ella empezara a llorar, que el productor le dijo: "Me acosté con Jennifer Lawrence y mira dónde está ahora, acaba de ganar un Oscar".Los representantes de Weinstein han negado tanto las acusaciones de agresión sexual como los comentarios en referencia a Lawrence. "Esta demanda fue presentada y actualizada estratégicamente sin notificar a los abogados del señor Weinstein por una sola razón: para avergonzarlo y lograr atención mediática sin confirmar. Las acusaciones maliciosas presentadas en la demanda son totalmente falsas y estamos viendo las opciones disponibles para desestimar dichas declaraciones", lee el comunicado recogido por TMZ.Lawrence, por su parte, también ha respondido a las acusaciones y ha negado cualquier tipo de relación sexual con Weinstein, quien produjo la película que le dio el Oscar en 2013, El lado bueno de las cosas. "Mi corazón se rompe por todas las mujeres que han sido victimizadas por Harvey Weinstein. Yo nunca he tenido más que una relación profesional con él. Este es otro ejemplo de las mentiras y tácticas depredatorias que usaba para atraer a incontables mujeres", ha dicho la actriz, al portal de noticias web.Esta no es la primera vez que Lawrence habla sobre el productor caído en desgracia. En noviembre de 2017 dijo en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter que siempre supo que era "un perro", pero que "siempre se había portado de forma paternal" con ella. "Él nunca fue inapropiado conmigo", recalcó en dicha ocasión.También en febrero de este año, la intérprete, de 28 años, se negó a declarar en favor del magnate en uno de sus juicios, después de que los abogados de Weinstein solicitaran su presencia y la de Meryl Streep como muestra de que no todas las actrices que trabajaron con él afirman haber tenido una mala experiencia."Harvey Weinstein y su compañía continúan haciendo lo que hicieron siempre: sacar cosas de contexto y usarlos para su beneficio. Eso es lo que hacen los depredadores, y debe parar", afirmaba la protagonista de Los juegos del hambre en los papeles presentados en los tribunales, obtenidos por E! News.