5 cosas que hacer antes de que termine 2018

Con el año por concluir, es buen momento de hacer un balance sobre los resultados que tuviste en el año y sobre las estrategias que vas a implementar en el 2019. Esta es una lista de cosas que debes hacer antes de que termine 2018.El diagnóstico debe contestar el ¿cómo ha terminado mi negocio este año? Trata de ser lo más objetivo en ello, integrando números para que tu análisis sea lo más certero.Trata de hacer un comparativo con los resultados del año anterior y ver, con números reales, si tuviste un crecimiento. Esto además te permitirá conocer a detalle los errores que cometiste y aquellos puntos en donde el negocio tiene sus debilidades para fortalecerlo.Antes que terminé el 2018, elabora tu plan financiero para el siguiente año, considerando las perspectivas económicas de tu negocio dentro de un corto, mediano y largo plazo. El plan financiero debe considerar la realidad de la empresa, los objetivos que quieres cumplir, así como los fondos que necesitarás para ello.Dentro de este apartado deberás especificar de dónde provendrán los recursos que necesitas, por ejemplo, un inversionista o inyección de capital de socios, a través de un crédito externo, o con recursos propios.Tendrás que evaluar todas las opciones para escoger la más viable.Establece cuál o cuáles serán los grandes proyectos que te van a marcar el siguiente año. Puede ser desde el desarrollo y la implementación de nuevos productos o servicios, la apertura de una nueva sucursal, buscar nuevos mercados internos o externos, la reingeniería de procesos, el cambio de imagen, abrir un nuevo canal de distribución, etcétera. Cuál será tu gran proyecto dependerá de la naturaleza y etapa en la que se encuentra tu negocio.Es importante que analices cuáles serán las tendencias del siguiente año tanto para tu sector como en la manera en la que se estará vendiendo. Quizá sea momento de implementar una tienda de e-commerce, que ha sido una de las tendencias que vienen pisando fuerte desde hace un par de años, las tendencias en la manera de hacer marketing de acuerdo con las necesidades y gustos de tus clientes actuales y potenciales, etcétera.Por último antes de que termine el 2018, elabora tu balance general la cuál no es más que una evaluación que integra y responda preguntas como:¿Cuáles han sido los principales objetivos logrados? Y ¿cómo lo conseguiste?¿Cuál fue el período de mayor ventas? Y ¿por qué se dio tal situación?¿Cómo funcionó tu estrategia de marketing? ¿en qué has fallado? ¿cuáles fueron las mejores estrategias?¿Cuál fue tu principal tropiezo y ¿cómo lo solucionaste o lo vas a solucionar?¿Qué necesitas implementar para generar mayores ventas?¿Qué práctica del 2018 no funcionó y vas a dejar de realizar?¿Qué práctica te trajo mejores resultados y cómo la puedes mejorar?Estas preguntas te ayudarán a que antes de que termine el 2018 puedas establecer el rumbo de tu negocio para el siguiente año y para que lo inicies con pies de plomo.