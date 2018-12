Pasos para bloquear tu Whatsapp cuando te roban el celular

es la aplicación de mensajería instantánea con un gran número de usuarios, principalmente se utiliza para mensajes instantaneos con familiares y amigos pero también es usada para asuntos laborales o escolares ySi recientemente te robaron o has perdido tu celular,y no hagan mal uso de la información contenida en tu cuenta.Para bloquear WhatsApp después de un robo solamente debes hacer lo siguiente:También haysi no puedes conseguir al instante una tarjeta SIM u otro celular.Solo necesitarásy debes incluir tu número con todo y lada, es decir +52 número.Sin embargoSi logras reestablecer tu cuenta antes de que sea borrada en un periodo máximo de 30 días recibirás los mensajes y permanecerás en los grupos.Esta nota incluye información de: El Universal