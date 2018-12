Aprueban presupuesto 2019

Por unanimidad, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 por 2 mil 170 millones 282 mil 919 pesos, así como solicitar un adelanto de participaciones de recurso estatal por 34 millones de pesos.El Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez detalló que el presupuesto está distribuido en 3 rubros, uno de ellos son los recursos de libre disposición de ingresos fiscales y participaciones federales, por el orden de 1 mil 165 millones de pesos.Dijo que los recursos etiquetados a través del Ramo 33 serán de 504 millones de pesos, mientras que los organismos paramunicipales como Inmira, Japami, Implan, Imjuvi, entre otros, será por 500 millones de pesos.“El presupuesto es muy similar al presupuesto del ejercicio en curso, todos estamos claros y conscientes de que la situación no está para incrementos ni de salarios ni de otro tipo de prestación que no vaya con lo que se ha venido planteando en esta misma administración en el tema de austeridad”, dijo.Ortiz Gutiérrez agregó que no se contempla incremento salarial para funcionarios que ganen a partir de 10 mil pesos, sólo para los trabajadores que ganan alrededor de 3 mil 200 pesos y ahora ganará 4 mil pesos.El Alcalde enfatizó que en materia de Seguridad Pública se hizo un esfuerzo importante, y que del incremento de 100 millones de pesos al presupuesto general, 76 millones de pesos van para seguridad, dando un incremento del 19%.“Si logramos los recursos del Estado, podríamos llegar incluso a esta cantidad de entre un 30 o 40% de incremento más en el rubro de seguridad (...) necesitamos todas las fuerzas políticas que hay en el país representadas, hay temas de seguridad que debemos replantear”, refirió.Asimismo, dijo que se enfocarán a dignificar espacios públicos, dotar de recurso a las nuevas dependencias que se crearon en esta administración y buscarán mejorar la aplicación del dinero disponible para 2019.Los miembros del Ayuntamiento aprobaron solicitar un adelanto de participaciones por 34 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado, así como suscribir un convenio de anticipo de participaciones federales.En principio, el adelanto sería de 84 millones de pesos, recurso que se aplicará en gastos del programa de modernización de alumbrado público, programa de urbanización de calles y gastos de operación de la administración.El Alcalde dijo que tras revisar el recurso con el que se cuenta, decidieron sólo pedir 34 millones de pesos, y que en caso de ser necesario una mayor inversión, a principios de año estarían solicitando adelanto por los 50 millones de pesos restantes.Los recortes de presupuesto federales para 2019 afectarán los proyectos de obras para Irapuato, señaló el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien vio como un error que se quiera desaparecer el recurso del Ramo 23 destinado a infraestructura.“Se pone en riesgo algunas obras, en general, todavía no están asignadas por Ramo las obras, tendremos que ajustar nuestro presupuesto global, para ver como quedó la participación (...) a como nosotros teníamos en el Ramo 23, estamos hablando de cerca de 30 millones de pesos, si nos afecta de alguna u otra manera, en qué obras todavía no sabemos”, enfatizó.El Alcalde indicó que esperarán que las Comisiones en la Cámara de Diputados Federal recapaciten sobre el tema, pues redujeron a cero el presupuesto para el Ramo 23, que era un recurso participable donde los municipios podían aportar una cantidad y duplicar el recurso.“Hacen una serie de argumentaciones que a mi me parecen muy poco creíbles o poco justificables para quitarle el recurso al Ramo 23, los gobiernos de los estados y los municipios son los más afectados con esta disminución, por supuesto nosotros no estamos de acuerdo”, dijo.Ortiz Gutiérrez señaló que no es válido el argumento de que esta partida es la de los “moches” y que la decisión se haya tomado por cuestiones de transparencia, pues se pueden poner candados para la aplicación de este recurso federal.Comentó que no quiere pensar en que la decisión tomada por los legisladores sea una represalia política, ya que aunque el presupuesto está balanceado en términos globales, no está balanceado en las asignaciones y partidas que deberían ser las más importantes.“Cómo le tumbas recursos al campo, como le tumbas recursos a infraestructura, como le tumbas a las universidades, la justificación tampoco es muy atendible, entonces esperemos que todavía se pueda platicar, que los diputados hagan valer argumentos, sobre todo los de oposición”, puntualizó.