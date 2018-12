Así despiertan municipios guanajuatenses

¿A qué se debe la contaminación?

El Corredor Industrial amaneció de nuevo con altos niveles de contaminación en el medio ambiente.Para que la calidad del aire sea considerada como buena los PM10 (partículas en suspensión) no deben de ser mayores a 54 puntos y en, de, semáforo rojo cuyos límites van de 175 a 274.Enamaneció los, semáforo amarillo deEnEn lo que va esta temporada invernal no se ha declarado precontingencia. El Sistema Estatal de Información de Calidad del Aire (Seica) recomienda no realizar actividades al aire libre.La mala calidad del aire es debido a la quema de pastizales en lotes baldíos y esquilmos en el campo, así como fogatas.