“Pero de que se van a cambiar todas las unidades eso es imposible, en un momento dado se tiene que apegar a la ley, si no se apegan a la ley pues obviamente habrá las consecuencias que en algún momento dado cada concesionario tendrá que hacer valer”, informó el concesionario.

No se respetaron los acuerdos establecidos

El concesionario delMarco Antonio Ávalos Lozano,de realizar lade los camiones que pasan por el, a la que están obligados como parte de los, adelantó que sólo están obligados a cambiar las que hayanSeñaló que ellos tiene registradas ante la ley unidades que aun no tiene por que ser, ya que no han excedido los 15 años de vida útil y si los obligan hacerlo interpondrán las demandas pertinentes.Por lo que se tendrá que esperar hastay éste sería de manera paulatina, conforme las unidades del sistema de trasporte agoten su vida útil, por lo que circularán por la zona centro aunque no cumplan con las dimensiones dispuesta por el Gobierno Municipal.afirmó que a la fecha el hay en próximas fechas por ley, sólo está obligado a renovar otro tanto y no más.Asícon el gobierno municipal de cambiar todas las unidades que pasan por el centro a unas de menor dimensión, y que fueron merasque podrían impugnarse.