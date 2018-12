“Nos va mal a Guanajuato”, fue su primera impresión ante medios de comunicación.

El presupuesto



“En la toma de protesta del Presidente señaló que iba la disminución del IVA e ISR en la frontera, y eso he comentado que puede hacer un boquete de entre 800 a mil millones de pesos, pero ya en el Paquete Fiscal no viene, lo cual nos deja dos opciones: o el Presidente no va a cumplir su palabra, o sí lo hará pero mediante un decreto a inicio de año y nos deja en una incertidumbre total porque el presupuesto se calcula en base a los ingresos y este presupuesto se calculó sin esa disminución de impuestos”.

Proyectos atorados



“Cuando vino el Presidente yo le pedí de manera urgente, si bien es cierto que no se comprometió a hacerlo, la ampliación de la carretera Silao-San Felipe en cuatro carriles, urge por su peligrosidad, el gran tráfico que existe de tráileres que van hacia la frontera, es nuestra salida al norte del país”, expuso.

SÍ contemplan recursos para El Zapotillo y refinería



“En términos generales no estamos conformes con el presupuesto”.

