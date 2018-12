“No existe y en la constitución tampoco se establece que tal o cual delito sea de alto impacto...no comparto el comentario de que dejaríamos de actuar en ciertos delitos, finalmente el Ministerio Público recibe todas la denuncias y no deja de atender en ese aspecto y con el fin de que esta nueva fiscalía funcione no debería meterle las trabas”, señaló un asesor del grupo parlamentario de Morena.



“Tenemos también una serie de fiscalía que casi todas tiene que ver con delitos graves como lo marca la Constitución, y que se tiene que atender y que además se atienen a una ley general”, señaló.



Otros temas

La Ley de lacontempla la creación de una, la cual los grupos parlamentarios dey Partido Revolucionario Institucional () no debería incorporarse, debido a que no existe una clasificación de delitos de alto impacto.Durante la mesa de trabajo de la, asesores de ambos grupos parlamentarios aseguraron que la Constitución no contempla delitos de alto impacto sinoy esto podría representar una dificultad para que a Fiscalía pueda clasificar un delito.El coordinador de asesores del PRI,, consideró pertinente la observación pues dijo que en caso de aprobarse de este modo sería necesario que existiera una clasificación o que alguien depudiera determinar que tipo de delitos se trata.La presidenta de la Comisión,, aceptó que la Constitución no establece delito de alto impacto, pero dijo que sí se acotará la atención de la Fiscalía especializada solo a delitos graves se dejarían de atender otros ilícitos.En la mesa de trabajo tambiénrelacionados con el patrimonio con el que contará la fiscalía, su integración, la autonomía y atribuciones de la misma, el nombramiento y perfil del titular de dicho organismo, el esquema de las Fiscalías Regionales y Especializadas, las atribuciones dely la designación de su titular, las bases del Servicio de Carrera, el procedimiento en la responsabilidad administrativa del personal sustantivo, y las sanciones y su prescripción.