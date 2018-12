***



Con motivo de las fiestas decembrinas y con el objetivo de compensar el veto recibido durante la pasada administración, todos los banquetes que organicen las secretarías que conforman el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, además de contratistas, proveedores y amigos deben llevarse a cabo en el restaurante Don Horacio, de lo contrario podrían hacerse acreedores a un castigo.



***



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ratificó ayer en Francisco I. Madero su principal característica, que consiste en: así como dice una cosa, dice otra. Y es que luego de que varias universidades estatales firmaron un desplegado inconformándose por el recorte al presupuesto, el mandatario reconoció que su gobierno cometió un error (más) en la elaboración de paquete 2019.



***



La universidad hidalguense publicó también su inconformidad en redes sociales, lo que hizo pensar que poco le duró el amor por su presidente constitucional, al que apoyó en campaña con préstamo de instalaciones, como CEUNI, para sus actos de campaña, además de donarle un puñado de funcionarios para “completar” las candidaturas de Morena a las diputaciones federales y locales.



***



Antes de que el mandatario procediera con la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal El Mexe, unos 350 egresados encabezados por Armando Azpeitia marcharon para exigir que se considere el sistema de internado, a lo que López Obrador respondió durante su discurso que eligieran entre ese beneficio o un programa de becas, pero ya no dijo si también lo someterá consulta.



***



Quien continúa desprestigiando la de por sí históricamente cuestionada figura de los diputados locales es Ricardo Baptista González, quien insiste en abaratar la presidencia de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado con declaraciones irresponsables e ignorantes como aquella de que no habría aguinaldo para él y sus 29 colegas, ahora dice que solo les jugó una broma mediática.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.