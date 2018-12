ZAMARRIPA, PUNTO

Arma DIF patronato

***ZAMARRIPA, PUNTOLa Junta de Gobierno del Congreso del Estado recibió a puerta cerrada a quienes protestaron el jueves en el Pleno en contra del pase automático del Procurador de Justicia de de Guanajuato a primer Fiscal General. La mayoría panista que comanda Jesús Oviedo les reiteró lo que ya saben: Carlos Zamarripa va. Punto.***CAPOTAZO AZULLos diputados quisieron ‘torear’ la protesta enviando al secretario general Ricardo Narváez para apagar el fuego, pero le exigieron que estuvieran los representantes de los partidos. Al final sí estuvieron, escucharon los argumentos de los ciudadanos y ellos dieron los suyos. Terminaron sin acuerdos.***PROTESTA LATENTEEntre los integrantes de las organizaciones hay quienes no descartan continuar con acciones de protesta social ante la negativa de la mayoría a eliminar el pase directo. La última sesión del Congreso es el próximo jueves, en la que por cierto se aprobará el Paquete Fiscal 2019, vamos a ver cómo se pone.***CLAUSURA DE MORENALa que sí ya convocó a una “clausura simbólica” del Congreso del Estado para este jueves a las 11:00 horas es la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz, con objeto de mostrar la desaprobación con el pase directo del Fiscal General y con el gasto estatal que, acusan, busca mantener los privilegios de la clase política. Para eso invitó a la militancia, y a sus regidores, síndicos, alcaldes y legisladores.*QUE NO SE CONFUNDANHay que esperar entonces el camino que tomen los colectivos que están por el no al #FiscalCarnal si es que consideran una protesta (dónde, cómo y cuándo hacerla) para no confundirse con la de Morena.*PRD, EL DESMARQUETarde pero sin sueño el PRD, en voz de Isidoro Bazaldúa (quien repite como legislador local), se desmarcó de su aliado de campaña, el PAN, y por fin se definió (en privado) por el “no” al pase automático del Procurador al Fiscal. Falta ver si la bancada de tres se decide a ser oposición, o es pura finta.***DEBATE PRESUPUESTALLa discusión en la Cámara de Diputados por la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 que les envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a poner sabrosa. Aunque se presume un presupuesto equilibrado en lo macroeconómico y con participaciones y aportaciones a la alza para los estados, la realidad es que hay varias partidas en las que faltan muchas explicaciones.*DIEGO, RESERVADOEl gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no ha dicho ni pío de la propuesta del PEF; le dio tiempo a su secretario de Finanzas, Héctor Salgado, para que hiciera la revisión a detalle y no equivocarse. Lo que sí es que hoy que convocó a un desayuno de fin de año con medios de comunicación tendrá que fijar una postura.*TENENCIA, SONRÍEDiego sonrió ayer cuando el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, les explicó a los diputados federales la importancia de que los estados se pongan las pilas en mejorar sus ingresos y palomeó impuestos como el de la Tenencia, que este jueves se vota en Guanajuato para su regreso en vehículos de lujo, pero con la puerta abierta de que años siguientes pueda ampliarse su aplicación.*PROSPERAEs de llamar la atención la reducción planteada del 56% al programa Prospera (antes Oportunidades). En Guanajuato hay 281 mil 123 familias atendidas con un monto este 2018 de tres mil 015 millones de pesos. Se mantiene como delegado el priísta, Mauricio Arce, a la espera de que le informen cuál es el nuevo plan.***TIJERA AMBIENTALLa presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, ya “puso el grito en el cielo” desde la Tribuna porque la reducción al presupuesto de la Secretaría del ramo, la Semarnat, viene del 32%.*CONTRASENTIDOLa leonesa del Partido Verde manifestó de viva voz y en sus redes sociales la preocupación de un incremento de casi 1,000% a la Sener para el impulso de políticas en hidrocarburos y combustibles fósiles, y por otro lado una reducción del 50% a los recursos para mitigar el cambio climático.*‘TALA’ A CONAFORY para rematar a la Conafor (Comisión Nacional Forestal) le reducen 25%. “¿Sabían que la extracción ilegal de recursos naturales es la tercera fuente de recursos más importantes del crimen organizado? ¡El medio ambiente salió castigadísimo! También eso es Derecho Humano”, cuestionó.El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tomó protesta al nuevo Patronato del Sistema DIF estatal.El organismo consultivo ahora se integra con: Adriana Ramírez Lozano, presidenta del DIF estatal; María de Lourdes de la O. Alvarado Cortés, Daniela Beatriz Muñoz López, José Luis Palacios Blanco y Antonio González Arroyo.“Doy la bienvenida a los nuevos integrantes del Patronato, mujeres y hombres con un gran compromiso social, que estoy seguro marcarán una diferencia en favor de quienes más lo necesitan”, dijo Diego.