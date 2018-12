Corredor Industrial

En la agenda

Lo que viene

Poco, pero al fin avance

Antes de concluir el año, se espera que el Hotel de Desarrollo de Ganado y el Clúster de profesiones, propuestos por Mauricio Usabiaga, titular de SDES Guanajuato, sean aprobados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para comenzar a trabajar en ellas.Al platicar con el también empresario celayense, nos compartió que el viernes tendrá una reunión con Rodríguez Vallejo en la que hablarán acerca de las propuestas de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, entre ellas las dos mencionadas al comienzo de la columna.Explicó que en el hotel de ganado existe avance en la cuestión conceptual, una vez aprobada se empezará con el proyecto ejecutivo, el que es importante comenzar antes de la temporada de lluvias, las primeras acciones que habrán de realizarse, explica el funcionario son encontrar los predios adecuados en el estado, si el predio ya tiene pastura se aceleraría bastante, sino hay que plantar antes de meter el ganado, pero a los tres primeros años de gobierno, se están comprometiendo a tener los primeros resultados.Destacó que se trata de proyectos a los que se agregaría valor a las materias primas de Guanajuato como es la pastura y es el grano, sería un circulo virtuoso que generaría mayor riqueza y mejor equilibrio social y territorial.Usabiaga mencionó que ya existieron reuniones con empresarios y están dispuestos a involucrarse en el proyecto que se podría aplicar en cualquier municipio del estado, pero sobre todo al norte de Guanajuato, porque se está erosionando, porque están abandonadas muchas tierras y con este concepto de sembrar las praderas podrán evitar la erosión y subir riqueza de las tierras.Del Clúster de Profesiones, señaló que se trata de un plan en donde debe estar involucrado el gobierno y los empresarios para gestar esa competitividad guanajuatense.En este programa van a requerir de inicio al empresario tractor que cubra con su credibilidad y detone el proyecto.Los detalles sobre estos programas los puede encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/2EsNVz7 (contenido de la entrevista realizada al Secretario en octubre pasado).En la reunión programada para el viernes habría proyectos palomeados y otros más que se terminarían, esto porque al interior de SDES hicieron un tablero de medición, en donde ya evaluaron programas tradicionales que no dan el mismo retorno de inversión que los nuevos proyectos a plantear.“Entonces la idea es poco a poco cambiar proyectos obsoletos por nuevos proyectos”, explicó el Secretario.Al preguntarle sobre la posibilidad de aumentar los sueldos por arriba de la inflación, dijo que el empresariado está pagando precios exorbitantes por la energía eléctrica y que la inseguridad del estado afecta mucho:“Para nosotros poder ofrecer con el empresario un mejor sueldo basados en productividad, necesitamos resolver esos dos grandes temas, son dos gastos que influyen en que baje la productividad dentro de la misma ecuación”.¿Y qué harán para solucionarlo?, “La Secretaría de Gobierno atendiendo la primera y nosotros en la segunda, incentivando la inversión de la iniciativa privada, energías alternas, no podemos depender de CFE”.Para concluir, le comentamos que el aumento del salario mínimo de 88.26 pesos a 102.68, se tomó como positivo por los líderes empresariales de León.Un dato a considerar es que en el estado existen al menos 306 mil trabajadores que ganan hasta un salario mínimo de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi con corte al tercer trimestre de 2018.Aunque como bien lo menciona la gente involucrada en la industria manufacturera, con el crecimiento que ha tenido el estado, ha provocado la alta rotación de personal y con ellos las empresas desde hace tiempo han tenido que dejar atrás el salario mínimo, teniendo que pagar un sueldo base a la semana no menor a los 1, 500 pesos.