1.92307692

Para Manuel Felguérez en sus productivos 90 añosCampañas, encuestas, contradicciones, falsedades, envidias, mentiras, cifras y más cifras, elecciones, promesas, y al final todo ese ruido es para algo muy concreto. La política debe estar al servicio de la vida y la vida también es gozo. Van mis regalos.¿De qué estamos conformados?, ¿cómo nos comparamos con una roca o con el mar? ¿Somos la grandeza del pensamiento o la pequeñez de la partícula indescifrable?de José (Pepe) Gordon con magníficas ilustraciones de Patricio Betteo (Sexto Piso-Ilustrado). En esta edición de bolsillo la brillante mente de Pepe Gordon teje entre universos, la ciencia dura con Einstein, Higgs, hoyos negros, nanopartículas y, en paralelo, Borges y el Aleph, Bioy Casares y Morel, Paz una y mil veces. La ciencia requiere de la imaginación. Puentes cognoscitivos que quizá nunca antes vimos. Pepe nos pone ojos de gato y de cronopio para entender la física. Además, el libro tiene varias dimensiones, un código nos abre la puerta a la Red. Allí nos encontramos con la presencia de entrevistas a teóricos y pensadores. Un libro para leerse poco a poco, permitiendo que el delicioso veneno de la imaginación nos conduzca., de Mario Vargas Llosa el gran narrador siempre ha sido un ensayista de lujo. Se trata del mapa intelectual de los grandes liberales que lo formaron, de Adam Smith, von Hayek a Isaiah Berlin o Jean Francois Revel. Los capítulos de Ortega y Gasset y Karl Popper son deliciosos. Margo Glantz lanza una entrega retadora y apasionante:(Narrativa-Sexto Piso). La poderosa prosa de Glantz arrojada al mundo contemporáneo de la distracción sistemática y sistematizada. No busque usted párrafos. El inspector Morales nos lleva a los bajos mundos de Nicaragua, de Managua. Allí hay de todo, dineros hediondos, lealtades insospechadas, sexo, corrupción y... humor, mucho humor.El gran Sergio Ramírez, Premio Cervantes entre otros, nos atrapa con, (Alfaguara). “Me despiertas, apartas mis muslos, y me besas. Te regalo el rocío de la primera mañana del mundo”. Kenneth Rexroth,(Verdehalago). Joyas entrelazadas, la versión en español de esta delicia se la debemos a Pablo Boullosa. Y ya que andamos en esos territorios: “La niñez es la prueba de la existencia de Dios/La vejez es la prueba de su inexistencia/ La muerte mira nomás y no dice nada”. Tomado dede Oscar Hahn, (FCE), bella edición para penetrar la noche.Para quienes quieran indagar en las entrañas del monstruo que devora al mundo, nosotros incluidos, Héctor Aguilar Camín,, (DEBATE); Enrique Krauze,(DEBATE) y de Jan-Werner Müller,(Grano de sal). Pero si se quiere caminar por la filosofía sin congoja, con regocijo, por qué no regresar a Robert Nozick (1938-2002). El brillante filósofo estadounidense al que se le sigue extrañando,(Gedisa). Si lo que desea el lector es un platillo condimentado estábellísima edición (La vaca independiente), con la caligrafía, viñetas e intimidades gráficas y escritas por Kahlo quien, por cierto, tuvo un marido bastante buen pintor.Si le gusta el verde y quiere arrojarse a ese maravilloso mundo, regalar o regalarse una edición para leerse, mirarse y tocarse, bella, generosa y no demasiado gravosa para el bolsillo, está(Océano/travesía) curado por Katie Scott y Kathy Willis. Simplemente gozar y aprender al mismo tiempo. En esa ruta, de Allen J. Coombes (Ediciones Omega). Nos rodean y muchas veces no sabemos ni siquiera su nombre, su familia, sus características.De las encinas y hayas al cerezo japonés. Imaginemos a un gran fotógrafo, un retratista de escritores y artistas plásticos, que decide -desde muy joven- intercambiar trabajo por obra gráfica. Llega a retratar a Leonora Carrington y sale con un grabado; capta a Tamayo y resulta usted premiado. Pero para no dispersarse el fotógrafo pone un tema: el desnudo. Y así a lo largo de cuatro décadas. La colección se vuelve fantástica. Eso fue lo que hizo el querido Rogelio Cuellar y el resultado de su colección es asombroso. La colección anda viajando por el país y el libro es único,, bella edición (La Cabra Ediciones). Otro hitazo de Yuval Noah Harari el potente historiador israelí que también otea con agudeza en el futuro,(DEBATE) ¡Uff!, final obligado, 4800 caracteres., intrigante película mexicana, ya está en Netflix.no necesita promoción, bellísima.¿1.92307692? Un artículo al año dedicado al gozo es el 1.9…% del total del espacio. Felicidades.