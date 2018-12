Como amantes de la música, tenemos claro que la música es capaz de inducirnos estados de ánimo específicos, dependiendo de la melodía y, desde luego, de la letra de cada canción.



Con esto en mente, en 2015, el Dr. Jacobi Jolij, neurocientífico de la Universidad de Groningen, en Holanda, desarrolló una fórmula matemática cuyo resultado identifica qué tanto una canción puede llegar a ponernos de mejor humor. Según sus investigaciones, después encuestar a cientos de personas de diferentes partes de Reino Unido y analizar más de 100 temas distintos de los últimos 50 años, Jolij asegura que las canciones a un tiempo igual o superior a 150 pulsaciones por minuto, entregan más energía y mejoran el estado de ánimo.



Además del ritmo, en la fórmula se incluyen otros factores tales como el tono y el contenido de la letra; así, obtuvo las 10 canciones más felices de todos los tiempos, en donde, si bien Happy de Pharrell Williams destacó como la canción más feliz de esta década, la lista final se compone por temas más clásicos, dejando a Queen como los indiscutibles poseedores de la canción más feliz de todos los tiempos. La lista completa es la siguiente:

1. Don’t Stop Me Now de Queen

2. Dancing Queen de Abba

3. Good Vibrations de The Beach Boys

4. Uptown Girl de Billy Joel

5. Eye of the Tiger de Survivor

6. I’m a Believer de The Monkeys

7. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper

8. Livin’ on a Prayer de Bon Jovi

9. I Will Survive de Gloria Gaynor

10. Walking on Sunshine de Katrina & The Waves