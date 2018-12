Columna de bienestar

Aumentar de peso no siempre se trata de calorías. Las siguientes razones médicas pueden alterar lo que Usted ve en la báscula y esto puede afectar su estado de ánimo:



HIPOTIROIDISMO

Usted puede aumentar de peso si su tiroides, una glándula pequeña con forma de mariposa que está en su cuello, deja de producir suficientes hormonas. También podría adelgazar el cabello, secar la piel y hacer que se sienta más frío, cansado, estreñido e incluso deprimido. Un simple análisis de sangre puede confirmar si sus niveles hormonales son bajos y el tratamiento con hormonas artificiales puede ayudarlo a sentirse mejor.



DEPRESIÓN

El aumento de peso e incluso la obesidad se encuentran entre los posibles efectos secundarios físicos de la depresión. Las personas con este trastorno del estado de ánimo a menudo tienen niveles más altos de cortisol, la "hormona del estrés", que puede producir que la grasa se acumule alrededor de su vientre. Además la depresión también puede provocar aumento de peso por no comer adecuadamente o no realizar ejercicio físico. Por otra parte, existen algunos medicamentos utilizados para el manejo de la depresión que también pueden producir aumento de peso.



INSOMNIO

Las personas que duermen menos de 6 horas por noche tienden a almacenar más grasa corporal. Alrededor de 8 horas es el punto correcto para mantener el peso ideal. La falta de sueño puede producir más hormonas en la sangre, como el cortisol y la insulina, las cuales incrementan el peso. También puede afectar las hormonas que indican el hambre y, por resultado, desear con ansiedad los alimentos, en especial aquellos con alto contenido de grasa y azúcar.



MENOPAUSIA

Menos estrógeno durante la menopausia puede originar más grasa alrededor de su vientre. Pero menos hormonas no es la única causa. Los bochornos, los trastornos del sueño y el estado de ánimo relacionado con el final de la fertilidad de una mujer pueden obstaculizar la alimentación saludable y el ejercicio.



SÍNDROME DE CUSHING

Por lo general, el cortisol ayuda a mantener su presión arterial y azúcar en la sangre en un rango saludable. Pero cuando las glándulas suprarrenales (pequeños órganos localizados en la parte alta de los riñones) producen demasiada cantidad de cortisol, el resultado es mayor almacenamiento de grasa en el abdomen y en la base del cuello. Usted puede observar en su cuerpo una cara redonda, piernas más delgadas, piel con “estrías” de color púrpura y una piel más delgada con tendencia a lastimarse y sufrir moretones.



SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO

Algunos de los síntomas acompañantes por esta enfermedad son: alteración del período menstrual, crecimiento de vello facial y acné. Esto se debe al crecimiento de quistes en los ovarios, lo cual produce mayor producción de “hormonas masculinas”. Usted también puede aumentar de peso porque es menos sensible a la insulina (una hormona que permite el uso de la energía por las células de los músculos).



INSUFICIENCIA CARDÍACA

Esta enfermedad sucede cuando su corazón es incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. El aumento repentino de peso (1 a 2 kilos por día ó 5 kilos en una semana) puede significar que esta enfermedad está empeorando. También es posible que tenga los pies y los tobillos hinchados, latidos más rápidos del corazón, respiraciones pesadas, presión arterial elevada, pérdida de la memoria y confusión.



APNEA OBSTRUCTIVA

Si Usted es un roncador ruidoso o se siente cansado durante el día, podría ser una señal de que puede tener esta enfermedad. Dependiendo de la severidad de la enfermedad, a menudo se interrumpe la respiración durante el sueño. Es decir, el paciente hace pequeñas “pausas” durante algunos segundos mientras duerme. Las causas más comunes de la apnea son el sobrepeso y la obesidad. Este problema de salud está relacionado con enfermedades del hígado, corazón e incremento de la presión arterial.



EDEMA (HINCHAZÓN)

¿Se ha sentido un poco hinchado? Esta condición ocurre cuando su cuerpo retiene demasiada agua, generalmente en sus brazos y piernas. Una extremidad puede parecer hinchada y sentirse tensa y difícil de mover. Existen algunos medicamentos llamados diuréticos, conocidos como pastillas o píldoras de agua, que puedan ayudar a manejar esta condición médica. Varias enfermedades, incluyendo problemas del corazón, riñón, hígado y pulmón pueden producir hinchazón en el cuerpo.



SÍNDROME METABÓLICO

Es un grupo de enfermedades que se presentan al mismo tiempo e incrementan la probabilidad de sufrir enfermedades del corazón, infartos o derrames cerebrales y diabetes. Su presión arterial, azúcar en la sangre, colesterol y grasa corporal pueden estar en rangos descontrolados. En algunos casos no existe un síntoma evidente, excepto por el incremento de peso reflejado en el aumento de cintura. Es necesario modificar hábitos de vida, en especial, una alimentación saludable y realizar ejercicio físico para corregir este problema de salud.



DIABETES

Dependiendo del tipo, Usted puede controlar la diabetes con una combinación de alimentación saludable, ejercicio, insulina y medicamentos. La insulina es una “llave” que permite el ingreso de la comida en forma de energía a las células de los músculos. Actualmente existen medicamentos y ciertos tipos de insulina que no producen aumento de peso. Discuta con su médico de cabecera cuáles estrategias puede combinar para mejorar su tratamiento médico.



ESTEROIDES

Llamados en el área de la Medicina como corticosteroides. Generalmente se utilizan para el manejo de algunas enfermedades como: asma, artritis reumatoide y otros tipos de enfermedades inflamatorias. Cuanta más alta sea la dosis y más tiempo tome esteroides, más hambre tendrá. Eso podría llevar a comer en exceso y ganar peso. Hable con su médico sobre la mejor manera de controlar los efectos secundarios de su tratamiento con esteroides.



OTROS MEDICAMENTOS

Existen medicamentos que pueden producir más hambre. Otros tantos reducen la quema de calorías en su cuerpo o pueden alterar la forma en la que su cuerpo absorbe los nutrientes. Algunos medicamentos simplemente hacen que su cuerpo se aferre más al agua. A veces, los especialistas no saben con certeza por qué un medicamento produce aumento de peso. Algunos ejemplos de estas medicinas son: los anticonceptivos, los medicamentos para el control de la ansiedad, los antidepresivos, los medicamentos para el manejo de la epilepsia y algunas medicinas para controlar la presión arterial.

Consejos de Salud para esta semana

1) Si a pesar de tener una alimentación saludable y realizar ejercicio físico, Usted no ha llegado a su peso ideal o está subiendo de peso, es necesario que consulte a su Médico de Cabecera para investigar la causa.

2) Evite la automedicación por los posibles efectos secundarios relacionados con el sobrepeso que se pueden presentar en cualquier momento.

3) Practique buenos hábitos de vida: una alimentación saludable, ejercicio físico, hábitos de sueño, actividades para el manejo del estrés, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol. Sólo así controlará su peso ideal.

