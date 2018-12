"Sweeney Todd" conocido como el inhumano brasileño señaló a su esposa y a su amante de ser partícipes de canibalismo, ambas fueron condenadas a varias décadas de prisión después de ser declaradas culpables de ejecutar a mujeres y embutir la carne en pasteles que luego comían y entregaban a los vecinos, dijeron los informes.



Jorge Beltrao Negromonte da Silveira, su esposa Isabel Pires, y su amante Bruna Cristina Oliveira, fueron sentenciados durante el fin de semana después de que fueron arrestados en 2012 por matar a por lo menos tres mujeres, informó la empresa brasileña G1. El trío, apodado los "caníbales de Garanhaus" por el barrio donde se cometieron los homicidios, fue procesado por acabar con la vida de Alexandra Falcon Silva de 20 años, y Gisele Helena da Silva de 31 años.

Silveira fue condenado a 71 años de prisión, mientras que su esposa recibió 68 años y su amante 71 años y 10 meses.

El trío atrajo a las mujeres a su hogar ofreciéndoles un trabajo de niñera o dándoles consejos religiosos antes de ejecutarlos y comer su carne. La esposa de Silveira usó un poco de carne para hacer repostería, así como canapés de carne rellenos llamados "salgados". Vendieron algunos de los pasteles a los vecinos.

Los restos de las mujeres eran enterrados en su patio trasero.

"Te diré la verdad ahora porque en el otro juicio, me escondí mucho en defensa de Bruna. Conozco a Bruna desde que tenía 17 años y me dijo que era una bruja. No tengo nada que ver con eso. Ambos Isabel y yo fuimos torturados para asumir eso " dijo Silveira, según G1.