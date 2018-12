Mujer trata de cargar gasolina en su auto eléctrico y tiene riendo a Internet

"He dicho por años que la involución es real"

Esperar para ponerle gasolina al automóvil fue divertido para dos amigos, pues les tocó ser testigos de cómo una mujer intentaba llenar el tanque de su vehículo... eléctrico.Los hombres no paraban de reír y estuvieron grabando durante un rato, viendo cómo ella presionaba los botones del auto y no encontraba cómo ponerle gasolina; la cajuela se abría, etcétera, pero el lugar para que entrara el combustible no estaba.El video de la mujer con su Tesla Model S lleva cientos de miles de reproducciones y recibe comentarios como:Más que el actuar de la joven, han hecho reír a los usuarios las risas de quienes grabaron el video.