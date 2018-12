Quiero animales competitivos en Cruz Azul: Pedro Caixinha

2018-12-19 14:50:27 | EL UNIVERSAL

El técnico portugués aclaró las decisiones que tomó en la final y explicó las salida del club de dos jugadores.

Técnico de la Máquina. Foto: Imago 7



Pedro Caixinha, fiel a su estilo, salió a hablar ante lo medios de comunicación con su peculiar mensaje esperanzador y motivador. Para él todo está bien.

"Ninguna decisión se tomó por la final. Fue con base en la temporada regular, si tú no muestras ser un animal competitivo, no tienes cabida en este proyecto. Quiero animales de competencia, que vayan siempre al frente", explicó sobre las salidas de Walter Montoya y Andrés Rentería.

Con relación a la contratación de Orbelín Pineda: explicó que "ninguno de los mediocampistas que tiene actualmente presenta las condiciones de Orbelín. Gol, tiro de larga distancia, llegada al área", aseveró.

El técnico portugués pidió a la afición cementera que esté tranquila y orgullosa de lo que consiguieron en este semestre.

"No tengan duda que este equipo va a ganar, no tengan la menor duda. Tenemos más bases, seguiremos trabajando por el título. Tenemos gente muy preparada para lo emocional y psicológico", puntualizó sobre los estragos que pueda ocasionar la nal perdida ante América.

El equipo reportará el próximo jueves 27, ya para iniciar los trabajos de cara al Clausura 2019. Los refuerzos estarán desde la jornada 1.