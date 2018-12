Un impulso más para la carrera deportiva de Leslie Badillo

2018-12-19 16:31:54 | GERARDO CAMPA

Actualmente tiene una beca académica por su buen desempeño deportivo.

La galardonada sabe que el camino es largo, pero está ilusionado en seguir cosechando triunfos. Foto Cortesía



Leslie Denisse Badillo Vargas, fue acreedora al Mérito Deportivo 2018 en la disciplina de basquetbol, un logro que le ayudará para impulsar su carrera deportiva.

Con 15 años de edad, el año que está por concluir, es uno de los mejores para la jugadora, tuvo la oportunidad de representar a su estado en la fase Regional de la Olimpiada, asistió con la Selección Nacional de Clubes a España. Además de recibir una beca deportiva para cursar la Preparatoria en la Universidad del Valle de México campus Querétaro, con este equipo se coronó campeona nacional de cadetes en torneo organizado por la Conadeip, además de constante participación en torneos nacionales.

De visita en AM Hidalgo en compañía de sus padres, Leslie contó que fue desde los cuatro años de edad que inició en el deporte ráfaga, esto en el Club Panteras.

Conforme pasaron los años, sus condiciones le ayudaron a tener constantes llamados a representar a su estado y gracias al apoyo de su familia y entrenadores, es que considera ha forjado disciplina y talento en la duela.

Sus mejores habilidades son su efectividad en tiros de media y larga distancia, además de un buen número tanto en rebotes como en asistencias, se le facilita el bote del balón y driblar a contrincantes.

“Quiero agradecer al profe Luis, quien dese pequeña me ayudó en el deporte, a mis padres, gracias a ellos puedo practicar lo que me gusta, llevarme el Mérito Deportivo este año me ayuda mucho. Tengo muchas metas por delante, me gustaría también agradecer a David Quiterio por la postulación, en general a todos los que me apoyan”, comentó Badillo Vargas.