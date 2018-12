VIDEO. Filtran trailer de Hellboy

Aunque se había dicho que mañana jueves sería el lanzamiento oficial del trailer de la nueva cinta Hellboy, hace unos minutos se filtró dicho material que ya se hizo viral.

La cinta, que al parecer sólo se llamará Hellboy, está estelarizada por David Harbour y Milla Jovovich y se estrenará en abril del 2019. Sin embargo fans han tenido sus dudas, ya que todavía no están convencidos del personaje creado por Mike Mignola, quien ahora es uno de los encargados del guión.

The #Hellboy cast and comic book creator brought the heat to @NY_Comic_Con . #HellboyNYCC #NYCC2018 pic.twitter.com/abkrl4OYDQ

El director Neil Marshall comentó hace tiempo que su endemoniado antihéroe será mucho más agresivo al que dio a conocer Guillermo del Toro en las dos primeras cintas y que personificó Ron Perlman.

Lo que sí es seguro, por lo que se ve en el trailer, es que Hellboy tendrá sus momentos graciosos como últimamente se aprecia en cualquier cinta de superhéroes.

Looks like Christmas came early… Check out the #Hellboy trailer! Coming to theaters & IMAX April 12, 2019. pic.twitter.com/fHR42UdzoC