De Shakira a Kim Kardashian... la comparan por su imagen

Jimena Sánchez derrocha sensualidad con sus fotos en su cuenta de Instagram, como ya es costumbre, pero esta vez decidió 'jugar con sus seguidores' y les propuso una adivinanza.Con el cabello violeta y un traje de infarto, escribió "you only know the character" (Sólo tú sabes el personaje).La conductora de Fox Sports lleva más de 165 mil 'Me Gusta' y cientos de comentarios, pero algunos le escribieron que el personaje es la ex actriz erótica 'Luna Bella', otros que imita a Shakira en 'Las de la intuición'.Sánchez ha sido comparada con Kim Kardashian por su cuerpo y tiene 5.3 millones de seguidores. Sus sesiones de fotos dejan poco a la imaginación y para muchos televidentes es la combinación perfecta para enterarse de las noticias deportivas.Por cierto, ¿tú qué personaje crees que trataba de recordar?, aquí te dejamos otra posible respuesta.