El reto es por más de 504 millones

A poco más de dos meses de que Disney revelara el primer teaser de la versión en acción real de "Aladdín", la revista de espectáculos Entertainment Weekly publicó imágenes exclusivas de los protagonistas. En las fotos aparece Will Smith como "El Genio", Mena Masud como Aladdín y Naomi Scott en el rol de Jasmín.En la versión animada, fue Robin Williams quien dio voz al Genio que concedía los deseos, y su participación se ganó el cariño de los espectadores y también de la crítica especializada. Ante la prematura muerte de Williams en 2014, el equipo de producción eligió a Will Smith por su "espíritu de diversión".El filme original, ayudó a consolidar el reinado de la animación de Disney gracias a su historia que cautivó al público y que popularizó canciones como "A Whole New World" y "Friend Like Me".La dirección de esta nueva "Aladdín" está a cargo de Guy Ritchie ("Sherlock Holmes"), quien tiene el desafío de superar los 504 millones de dólares que recaudó la cinta original en su estreno en 1992. Su estreno se espera para mayo de 2019.