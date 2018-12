¿Ves a alguien vendiéndolos?, denúncialo

Complicada solución

Vital importancia para el ecosistema

Pese a las restricciones y multas establecidas a, en León y todo Guanajuato la actividad prolifera.Desde hace tres años no hay denuncia alguna en la entidad contra esta actividad; en operativos, este año apenas han sido24 kilos de heno.La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) sanciona con multas decuando se omiten documentaciones que acrediten la apropiada comercialización de estos recursos naturales, los cuales se establecen en la NOM-010-SEMARNAT-1996.Las restricciones para lase deben a que estas especies tienen funciones esenciales en los ecosistemas, pero a pesar de esto, la delegación guanajuatense de la, no ha recibido una sola denuncia por esta irregularidad desde hace tres años, a pesar de que la actividad prolifera prácticamente en todo el estado y a la vista de todos, señalaron fuentes de la propia dependencia estatal.En León, hay sitios como elel Mercado del Carro Verde o el de San Miguel, donde esta actividad se realizay con costos de entreEl pasado 7 de diciembre, durante 7 horas la dependencia federal instaló un operativo en los límites de la Sierra Gorda, en el noreste del estado, para detectar la extracción de traslado de recursos no maderables como éstos, el resultado fueronde heno decomisado.Otros puntos de donde sustraen musgo y heno, son Santa Rosa y Sierra de Lobos, pero la Profepa señaló que no habría capacidad para generar los procesos contra aquellos que trasladan y comercializan estos recursos, debido a la cantidad de procesos que requeriría.Eltiene un papelpara la, pues mantiene al suelo húmedode las semillas de otras plantas. Además, es identificado como un, por lo que alberga otras especies de plantas e insectos.Eligualmente, se trata de unque también captura agua, aunque en menores cantidades, y contrario a la creencia popular,