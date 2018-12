Habrá aumento a costo de caseta Guanajuato-Silao

Camiones pagarán más

Alcalde se niega a incremento

No existe una certeza sobre el recurso que aterrizará



“En la distribución de los zapatos, estaremos invirtiendo alrededor de 3 millones 140 mil pesos”, dijo el Alcalde después de la reunión inicial.

Los aumentos que no se dieron en otros años al cobro del peaje de lase aplicarán en 2019 yen mayor proporción aEl coordinador de losdel Partido Revolucionario Institucional (),, evidenció incrementos por encima delen el costo de la caseta y dijo que se trata de un ajuste mayor por el acumulado de dos años anteriores. En años anteriores, edebido aque surgieron de parte de organizaciones sociales.Diputados de Acción Nacional aseguraron que el aumento obedecía a un redondeo, pero el diputado del PRI insistió en que se trata de un monto acumulado de años anteriores.De modo que el costo actual de caseta aumentará un peso parapor lo que pasará de, los, lo que representa un aumento acumulado detambién avalaron, pero la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez Márquez, negó que se estén aplicando aumentos generalizados.El alcaldeexhortó a los diputados locales a no aumentar el precio de la caseta de la autopista Guanajuato-Silao, y que parte de los ingresos se pudiera etiquetar directamente al Gobierno Municipal.Así que espera que se presente alguna reserva en la sesión que el Congreso celebrará este jueves, sin embargo reconoce queDijo que a la fecha no existe una certeza del recurso que aterrizará y lamentablemente muchos municipios dentro de ellos la Capital,Esto en el marco de la la instalación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, cuyoes mejorar las condiciones de aprendizaje en cada una de lasEn donde hizo formal el anuncio de apoyar ade primaria con calzado escolar a partir del primer trimestre de 2019.