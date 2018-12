Actualizan valor real



“Si tienes un predio rústico y al lado plantamos un parque industrial con ciclovías, bulevares y obra hidráulica, el predio ya no vale lo mismo, su valor real cambia y por consecuencia su valor catastral también”, refirió el tesorero.

14 colonias tendrán aumento

Aumenta plusvalía



“El Mayorazgo es un ejemplo, su valor es mayor porque en él se han hecho construcciones, pasos a desnivel, vialidades y por lo tanto ha adquirido plusvalía.

“Se reconoce el cambio de valor de mercado, por organismos públicos y privados, una vez reconocido se actualiza el plano de valores, viene la evaluación catastral y después la condición del inmueble”, detalló.

Durantepersonal de larevisarápara hacer uy modificar losque deben cubrir los propietarios de estos inmuebles.La modificación en el predial de estas viviendas que se distribuyen en 14 colonias de la ciudad se verá reflejada, pero no es seguro que en todos los casos haya un, el tesorero municipal, Enrique Sosa, aseguró que en algunos casos puede ir a laDichas zonas son Los Jacales Norte,Fracciones de Los Sauces de Arriba, Granjas Económicas Los Sauces, Lomas del Paraíso, Monte de Cristo, Los Fresnos y Los Naranjos (Club de Golf), El Mayorazgo I, II y III, Santa Gertrudis, San Sebastián Sur, Industrial La Capilla y Parque Ecológico Santa Lucía.El Tesorero municipal explicó que laes algo constante porque el valor real se actualiza y enfatizó que es obligación de los municipios mantener renovado el valor catastral de los terrenos, identificar cada colonia y definir su prestigio puede fluctuar por diversos aspectos.Las variaciones se pueden dar por servicios como pavimentación, alumbrado público, drenaje, zonas de desarrollo comercial e industrial que se han dado en los últimos años no solo en la misma colonia, sino en sus alrededores y esto provoca que aumente lade toda la zona.Comentó que este año sede 14 colonias, en algunas el aumento fue dey en otras hasta del, pero la cuota total del predial no puede variar hasta que vayan a valorar casa por casa el próximo año, reconozcan cada material,El recorrido será realizado por la Dirección de Catastro, visitarán cada inmueble de las colonias y verificarán si hubo alguna modificación, construcción, ampliación o cualquier trabajo; si mejoró, el valor aumentará y con este el predial.Si continúa igual que otros años, no habrá aumento porque también se debe considerar que por cada año que pasa, el inmueble pierde valor.Apuntó que en particular estasfueron las más beneficiadas con obras, como las de los bulevares Aeropuerto y Bicentenario.Los trabajos de reavalúo concluirán hasta 2020 y será entonces cuando al propietario se le notifique por escrito la situación de su hogar.