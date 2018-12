Critica el PAN aprobación de Ley de Ingresos sin cambios

"También incumplió en que ya no habría más deuda en el país , y en términos reales hay un 11% más de deuda , 77 mil millones de pesos para costo financiero adicional respecto al 2018 ", detalló en un comunicado.

"Es la primera vez que Acción Nacional vota en contra de la Ley de Ingresos en lo general y en lo particular. Esto no había ocurrido y no había ocurrido porque a pesar de las diferencias con los gobiernos en turno, había diálogo", expresó.