VIDEO. La mañanera de AMLO: inversión de Nestlé, su salud y presupuesto

Destaca inversión para migración

"Ayer hubieron buenas noticias para Centroamérica y también para nuestro País. En el caso de Centroamérica es una inversión en general de 5 mil 800 millones de dólares y en lo que corresponde a nuestro País hay el compromiso de invertir 4 mil 800 millones de dólares, ya se habían asignado 2 mil 800 millones de dólares para el País y se adicionan 2 mil millones de dolares al sureste de México".

"Esto lo celebramos porque significa enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas, siempre hemos dicho que la gente no sale de sus comunidades no abandona su gente y sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Si logramos que en el sur haya oportunidades de trabajo, que se tengan buenos ingresos, si hay bienestar, pues se va a poder resolver el problema de la migración forzada".

Planta Nestlé en Veracruz

"Nos informó el Presidente de Nestlé de una inversión en Veracruz para poner una planta que procese café, es una inversión de alrededor de 150 millones de dólares, esta planta se va ubicar en el Puerto de Veracruz para procesar café, no solo para el mercado interno, sino también para la exportación, se va convertir en la planta que procese café más grande del mundo para un mayor desarrollo en lo que tiene que ver con la producción del café".

Revisa presupuesto a universidades

"Ayer (martes) que revisamos el presupuesto y en efecto encontramos una disminución en el presupuesto destinado a las universidades públicas y se rectificó, se va a corregir, hacen falta de 4 a 5 mil millones de pesos, yo había hecho un compromiso como Presidente electo fui a la ANUIES y dije que si no aumentaba el presupuesto, no iba a disminuir, que iba a ser el mismo de este año, más inflación y esto no se estaba cumpliendo y por eso se tomó la decisión de corregir este error y se va hacer un ajuste al gasto de operación y lo que tiene que ver con las dependencias del Gobierno federal sin afectar organismos autónomos".

Ajuste al salario mínimo

"Nunca se había dado un aumento como el que se autorizó hace dos días, subrayo, por acuerdo del sector obrero y del sector empresarial".

Visas a migrantes

"Estamos pendientes de lo que sucede en albergues en Tijuana. Tenemos todavía que ponernos de acuerdo sobre los proyectos, tenemos que ver lo de las visas de trabajo"

"Queremos que se den visas de trabajo, que se amplíen visas de trabajo para migrantes centroamericanos y estamos analizando esto con el Gobierno de Estados Unidos".

Confía en Guardia Nacional

"No tenemos elementos suficientes, requerimos del apoyo de las Fuerzas Armadas que garanticen la seguridad pública sin violar derechos humanos y cumplimiento de protocolos".

"En el marco actual, solo se pueden disponer de 20 mil efectivos de la Policía Federal, ante un problema tan grande necesitamos un agrupamiento de 120, de 150 mil elementos y estamos buscando unir voluntades, esfuerzos, amalgamando la Policía Militar con la Policía Naval."

Revisarán Gabinetes presupuesto

"Es la facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y una vez aprobado el presupuesto, el Ejecutivo tiene facultades para hacer ajustes y estos posibles cambios se van a dar a partir de los avances."

'No va a haber gasolinazo'

"No va haber gasolinazos, ése es mi compromiso y entiendo la actitud de los que ahora están en la Oposición, es su obligación y que bien que se apliquen para que vayan acostumbrándose, ya tenían mucho tiempo que nada más se dedicaban a levantar la mano".

Se acabó el espionaje

"Por lo que corresponde al Gobierno federal ya no hay espionaje, hoy se dan a conocer acuerdos, unos para que la Policía Ministerial se ocupe de su labor de protección de ciudadano."

"Hoy nos informaron que de 3 mil 700 elementos de la Policía Ministerial, alrededor de mil 500 estaban de guardaespaldas, no solo de servidores públicos, también de personas ajenas al Gobierno, solo van a tener escoltas y protección lo que tengan responsabilidad en asuntos de responsabilidad pública y quienes necesiten protección por estar recibiendo amenazas".

'Estoy muy bien de salud'

"Acerca de mi situación de salud, estoy muy bien, al cien, gozo de cabal salud, me siento muy bien de salud y no me afecta el estarme levantando temprano y vamos a seguir así, vamos a seguir trabajando, hice le compromiso, son 16 horas diarias, porque no va a haber reelección entonces vamos a hacer en seis años, doce años."

"Mis adversarios están pidiendo información sobre mi salud, en hospitales militares, no he estado en ningún hospital militar, no he ido, andan buscando mi expediente, pero la última vez que fui al médico fue al Instituto de cardiología hace 6 meses y estoy bien, la presión controlada, a veces traigo el corazón caliente, pero la cabeza fría".

Evita confrontación con Trump

"Me quedo con el anuncio de ayer de que va haber inversiones para atender a migrantes. Es una forma nueva, distinta, de enfrentar el fenómeno migratorio, de que se atiendan las causas, yo quiero que la gente tenga oportunidades de trabajo, va llegar el día en que la gente no va a emigrar, de México cuando menos".

SIGUE LEYENDO

