DIEGO Y PRESUPUESTO 

Contralor leonés encabeza Alianza

*** DIEGO Y PRESUPUESTORespetuoso pero directo fue el gobernador Diego Sinhue al reprochar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la propuesta de Presupuesto de Egresos Federal 2019 no incluye proyectos de infraestructura, sobre todo carretera, que son claves para el desarrollo de Guanajuato.***¿RUDO O TÉCNICO?Sin referir al federalismo vulnerado y otros calificativos que sí hicieron sus homólogos de Jalisco (Enrique Alfaro) y de Chihuahua (Javier Corral), Diego fue enfático en que no está contento. En los siguientes días veremos si se ‘sube al ring’ o sólo tanteó para medir reacciones.*** SEGURIDAD, CONFIADOCon la derecha Diego dio un manotazo por más recursos y con la izquierda agradeció el interés presidencial por proyectos como El Zapotillo y la rehabilitación de la refinería de Salamanca. En seguridad se mostró en exceso confiado del apoyo de la Federación .***SEGURO POPULAREl gobernador Diego Sinhue anda preocupado con eso de las modificaciones al programa del Seguro Popular. Dice que sabe lo que dice la prensa nacional, que empezará en ocho estados la administración por el IMSS, pero del resto, incluido Guanajuato, ahora sí que nadie sabe el día ni la hora. Estén preparados.*‘ES UN ERROR’Todavía no hay certeza, dijo, de qué pasará no sólo con las transferencias de recursos de ese programa, sino con la infraestructura hospitalaria y el personal médico que hoy depende del Gobierno del Estado. “Creo que es un error, hay estados en donde sí ha funcionado, como Guanajuato y el Bajío; que se puede mejorar sin duda, pero centralizarlo nuevamente pasará como el IMSS, el crecimiento es lento”.*RECURSOS PROPIOSDiego aprovechó para justificar que los recortes federales en algunos rubros, y la incertidumbre presupuestal, obliga a los Estados a fortalecer sus ingresos propios, y eso quiere Guanajuato con la Tenencia para Vehículos de Lujo y el incremento del 2% al 2.3% en el Impuesto Sobre la Nómina. Y desde luego aprovechó el llamado que sobre ese tema hizo el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.*DEFENSA DE VIÁTICOSMorena no quitará el dedo del renglón en que hay excesos en el presupuesto estatal; uno de ellos, el gasto de viáticos que pasaría de 59.8 millones a 73.5 millones, 23% más. Diego aprovechó el tema para dar otro “raspón” a AMLO al decir que mientras el Gobierno Federal se cierra al mundo, el Estado apuesta por la internacionalización y que sus funcionarios deben viajar para atraer turismo e inversiones.*DARDO A DIPUTADOSY del otro diferendo con “los morenos”, que es el presupuesto de 11 millones en 2019 para la Oficina de Representación en la Ciudad de México, que capitanea el panista Luis Felipe Bravo Mena, Sinhue se fue directo contra quien lo señaló: el ex panista y hoy diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, y le dijo: “Excesivo lo que cobra él como Diputado” (sin reparar que el mensaje va también para los 19 panistas).*BRAVO A BRAVOEl Góber argumenta que históricamente esa Representación servía para tener un chofer y vehículos para los funcionarios que viajaran a la Ciudad de México. “Necesitamos una Oficina que funcione”. Dice que Luis Felipe tiene una agenda de trabajo con el Gobierno, organismos internacionales, IP, etc.***LIBIA Y RAÚLEn plena discusión del Paquete Fiscal 2019 en comisiones unidas del Congreso el diputado de Morena, el médico leonés Raúl Márquez, cuestionó que, aunque a simple vista el presupuesto de 83 mil millones parece austero (pues sólo aumenta 3% respecto al 2018), en realidad el Goberandor tendrá la facultad legal de disponer de hasta cinco mil 422 millones de manera discrecional, sin avisar siquiera al Congreso.*UN CAFECITOPa’ pronto la aguerrida panista, también leonesa, Libia García Muñoz Ledo, le recordó que la misma disposición de manejo presupuestal se tiene a nivel del Ejecutivo Federal, y le inquirió que si ahí era igual su postura. Raúl le reviró que estaban analizando el presupuesto de Guanajuato, que si quería hablar de otra cosa le invitaba un cafecito. Libia cerró que a los “morenos” les gusta pontificar y caen en contradicciones.*‘MANGA ANCHA’Al final los dos, y todos los presentes, se rieron y continuaron con su tema del presupuesto. La realidad es que tanto en lo federal como en lo estatal deben legislar sobre esa “manga ancha” en el presupuesto.Leopoldo Jiménez Soto fue electo presidente de la Alianza de Contralores del Estado 2018-2019. En el evento encabezado por la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, Marisol Ruenes, le entregó a los 46 contralores el documento de Estatutos de la Alianza, y les ofreció que habrá un permanente asesoramiento y acompañamiento para fortalecer los órganos de control.