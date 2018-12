Corredor Industrial

Confirmado

La compañía japonesa Mitsui invertirá en León, pero no será en autopartes.La firma nipona cuenta con división maquinaria, energía, productos químicos, textiles, finanzas, logística y alimentos; siendo estos dos últimos los que cubre Adelnor que antes de marzo del próximo año estará inaugurando su planta en León.Su nave industrial ya está concluida, se ubica en el parque industrial Vynmsa, en donde cuentan con 2 mil 500 metros cuadrados y, la proyección es que puedan crecer a 5 mil metros cuadrados en el mediano plazo.La planta que en la actualidad está en acondicionamiento en su interior, se dedicará a ofrecer bodegas de almacenamiento, insumos agrícolas, logística y sistemas de financiamiento.Agroindustrias de norte se fundó en 1969, ellos son los propietarios originales de la marca que operará en León, sin embargo en junio de este año Mitsui, empresa transnacional con sede en Chiyoda-Ku, Tokio, Japón logró un acuerdo la empresa mexicana para adquirir un porcentaje mayoritario de las acciones de Consorcio Agroindustrias del Norte, S.A. de C.V.Sociedad controladora de una de las empresas más importantes en la venta de insumos agrícolas en México con sede en Culiacán, Sinaloa.En la mina el Cubo situada en Guanajuato, capital, el próximo año habrá 240 personas menos en plantilla del grupo Endeavour Silver.Pero, parece ser que no es el único caso, y a éste se podrían sumar un par más, en una situación que no es propia del estado, sino de importantes marcas de la industria minera.Grupo México, de Germán Larrea, y Peñoles, de Alberto Baillères, hace unas semanas tuvo una pérdida de 32 mil millones de pesos en su valor de capitalización. Lo cual llama la atención, tratándose de los grupos con mejores números en el sector.La pregunta es si la disminución se debe a una baja en la producción o por las políticas federales que se han anunciado para la minería.México ha sido un paraíso para el desarrollo de las mineras existentes y la inversión de nuevas, por la facilidad que existe en las concesiones de tierra, y la razón de la incertidumbre es porque ahora las cosas podrían cambiar.Hay que recordar que Morena presentó el mes pasado una iniciativa para reformar la Ley Minera, que propone una mayor regulación a las actividades de la industria y da la facultad a la Secretaría de Economía de cancelar concesiones en zonas inviables de explotación o en conflicto por un impacto social negativo.Parece ser que la ley tendrá algunos ajustes, aún no hay una fecha, pero se sabe que la idea es que las inversiones del sector dependan de consultas indígenas.Lo que buscan los industriales que representa Fernando Alanís Ortega, de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), es que las reglas queden claras y están dispuestos a llegar a un acuerdo con la gente del presidente López Obrador, para no verse perjudicados.Interesante el nuevo plan de estudios que a partir de agosto del próximo año comenzará a funcionar en la red del Tecnológico de Monterrey en México.Se llama Modelo Tec21, pero no crea usted que comenzará en el segundo semestre del año y, sin prueba alguna de por medio, la institución académica comenzó a trabajar en el tema desde 2013 con pruebas pilotos por semana, mes y por semestres con sus alumnos, hasta afinar cada uno de los detalles.Tec21 se trata de un modelo que dejará atrás la enseñanza tradicional para que el estudiante viva una experiencia de inicio a fin llena de retos reales, en los que estará involucrado con la gente líder en el sector que están estudiando para juntos resolver situaciones que vivirán a diario una vez que termine su ciclo universitario.Por ejemplo durante el cuatrimestre que recién concluyó en León en la Ingeniería en Mecatrónica, los alumnos trabajaron con la transnacional Contiental con rediseños para conchas de booster de los frenos, en Plaza Mayor aplicaron ingeniería técnica económica para evaluar la instalación de sistema de generación fotovoltaica en el centro comercial y con la Asociación de Distrofia Muscular en León trabajaron en un par de proyectos para generar tecnología que favorezca a pacientes con síndrome de Duchenne.Antes de concluir quiero agradecer a los profesores Camilo Duque, director de Ingeniería Mecatrónica; Alberto Ramírez, líder de la Celda de Manufactura Flexible, y al estudiante de mecatrónica, Rodrigo Ruiz que ayudaron ayer a un servidor a realizar un video con el robot colaborativo “Baxter”, el cual puede checarlo en el Facebook de Periódico am.