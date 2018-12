Fiestas mundanas

Un mensaje reciente del Papa Francisco decía: “Es verdad que las celebraciones deben ser bellas –bellas– pero no mundanas, porque la mundanidad depende del dios dinero”.Al ver todas las preocupaciones de las personas por la celebración de la Navidad, me parece que las fiestas navideñas se están convirtiendo en mundanas y se está excluyendo la religiosidad que debe caracterizarla. Angustia por la preparación de una cena cada vez más sofisticada, discordia por la decisión del lugar donde se pasará la Noche Buena (con mi familia o la del cónyuge.) Agotamiento por conseguir los regalos de cada invitado, cansancio de buscar el ajuar adecuado para el evento, exceso de decoración que no es alusiva al sentido de la Navidad, cantidades exorbitantes de vino. Todo esto causa distracción de lo esencial y el significado del festejo se pierde.La expresión mundano es de origen latín y proviene del adjetivo “mundanus” o “mundani”, término que indica lo perteneciente o procedente del mundo, es decir, lo terrenal en contraposición a lo espiritual. Aunque se piensa que una persona mundana es aficionada a los placeres, al lujo y a las frivolidades, se refiere a una forma de vivir basada en cosas tangibles dejando a un lado lo relacionado con el espíritu.La Navidad es una fiesta religiosa que celebra el nacimiento de Jesucristo. Es por ello una fiesta de amor y de unión. La frase del Ángel diciendo: “Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”, nos recuerda que es tiempo de acercarnos al prójimo, tiempo de pedir disculpas, de perdonar y dejar de lado aquello que nos ofendió. La Navidad invita a la reconciliación con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Esta época del año puede ser propicia para un momento de reflexión del rumbo que ha tomado nuestra vida y analizar nuestras acciones para corregir nuestros errores y enmendarnos.El pesebre, también llamado belén con la figura de la Virgen María, San José, ángeles, pastores, animales y Reyes Magos que es la representación del nacimiento de Jesús, está cada vez más ausente en los hogares y las figuras rojas del Santa Claus estadounidense ocupan su lugar. Mirar el nacimiento es acordarnos de las circunstancias humildes en las que nació Jesús en Belén.Estos son tiempos para agradecer los bienes que hemos recibido.Es importante que las personas seamos agradecidas y valoremos realmente lo que tenemos y lo que es significativo en nuestra vida.La Navidad es una celebración que se acostumbra festejar en familia. Es un reencuentro de parientes cercanos y lejanos, es un reencuentro de generaciones, de niños y ancianos.“Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud y le transporte al viajero a su chimenea y su dulce hogar”. El escritor británico Charles Dickens nos dice en esta frase lo importante que es vivir la Navidad en familia. Son momentos que se atesoran desde la niñez y se llevan siempre consigo. Vivir una Navidad con sentido espiritual se lleva siempre en el corazón y se conserva toda la vida.